“Tenho vontade de fazer mais [teatro] e estou a fazer por isso”

Esta é a primeira aparição de Benedita Pereira nos palcos depois de ter sido mãe, em fevereiro, pretexto para uma breve conversa no Porto, depois de mais um ensaio de Comédias de Bastidores. À SÁBADO, a atriz de 35 anos que começou a dar nas vistas com Morangos com Açúcar, em 2003, e que tem colecionado papéis de protagonista em várias novelas e séries, fala das diferenças entre fazer televisão e teatro e da vontade de contracenar em mais espetáculos.





A minha personagem é a Marianne. São três casais, ela faz parte do casal que no início da peça poderá estar mais acima no escalão da burguesia, mas que depois acaba numa decadência. A relação com o marido não é nada boa, apesar de no início parecer que eles têm uma parceria engraçada, mas depois percebe-se que está cada um para seu lado. É uma coisa comum a todas as personagens: há uma certa solidão, apesar de haver estas parcerias. O sentido de humor da minha personagem deve-se muito ao álcool que consome. Estou sempre de copo na mão, é o meu principal adereço! [risos].

O que é que o público pode esperar de Comédias de Bastidores?

Acho que o espetáculo vai entreter muito, mas também vai fazer com que as pessoas sintam coisas, porque no fundo é uma crítica à sociedade em que vivemos. Apesar da peça ter sido escrita nos anos 70, ainda é muito atual. Esta questão das parcerias que fazemos, quem precisa de quem para subir na vida, as vingançazinhas. Nós conhecemos isto muito bem, mas aqui na peça é tudo levado a um extremo e por isso é que também tem graça.

Já tinha trabalhado com o Nuno Carinhas e com o João Cardoso?

Tinha trabalhado com o Nuno como encenador num espetáculo que era Os Últimos Dias da Humanidade e nesse espetáculo o João Cardoso entrava como ator. Nós fazíamos de marido e de mulher. Ele tratava-me muito mal e agora ele escolheu-me para tratar mal o meu marido nesta peça [risos].

Que desafios é que esta comédia lhe trouxe enquanto atriz?

Uma comédia é sempre um desafio. Ainda por cima chama-se Comédia de Bastidores. Imagine, uma pessoa paga o bilhete e depois não se ri, como é que é? Pede o dinheiro de volta? [risos]. Há essa pressão, mas ao mesmo tempo sinto que o texto vale por si só e que nós só temos que seguir o que o autor e os encenadores querem fazer, juntando a isso a nossa visão da personagem. Por vezes é difícil, é quase como um jogo de xadrez. Ou seja, os timings têm que ser muito certos. Por isso é que tivemos dois meses de ensaios para acertar tudo muito bem. A minha personagem também é um desafio, porque tudo o que tem a ver com o estar alcoolizada ou estar drogada é sempre muito difícil de se fazer. É preciso saber em que nível é que eu estou, mantê-lo ou subir e baixar o nível para não ficar só uma palhaçada.

É muito delicada essa relação da comédia e do humor com a realidade…

Pois, porque nós não estamos a fazer isto de uma forma realista, mas ao mesmo tempo, para as pessoas se identificarem, não pode ser uma farsa. Nós vemos para além da comédia: os dramas das personagens e aquilo pelo qual elas estão a passar. Depois isso, para quem vê, é que se pode tornar na comédia em si. O drama da personagem pode ser muito ridículo, só que tem que ser feito a sério para ter graça

Habituamo-nos a ver a Benedita na televisão, a ser protagonista de várias telenovelas e séries. Sente vontade de fazer mais teatro? O teatro é conciliável com a televisão?

Tenho vontade de fazer mais e estou a fazer por isso, de alguma maneira. Tenho as minhas próprias ideias. Mas é obviamente compatível continuar a fazer outras coisas, cinema, televisão, seja o que for. A televisão e o teatro trazem-me coisas diferentes e quando passo muito tempo sem fazer uma das coisas, tenho saudades dessa coisa. Se eu não faço teatro há muito tempo – como era o caso – fico cheia de saudades. Na televisão também preciso de sentir essa saudade para voltar, principalmente nas novelas, porque é tudo muito intenso em termos de carga horária, quantidade de cenas, tudo. Mas depois, quando as coisas correm bem – e têm sempre corrido bem – há uma cumplicidade entre a equipa e os atores muito grande. De repente é uma família que se forma. E aprende-se a trabalhar muito no instinto, porque é tudo muito rápido e não temos tempo de aprofundar as coisas. O teatro é o contrário. É intenso também, mas em termos de carga horária normalmente é mais calmo e há o tempo de, não só estar a fazer, a ensaiar, a descobrir e poder experimentar coisas, como o tempo para estar em casa a estudar. O fator tempo é muito engraçado e sinto falta de um e de outro, porque nos dá uma ginástica diferente. E depois o teatro tem a parte do público. Não há sensação igual em mais lado algum.

A Benedita foi mãe há pouco tempo. Como tem gerido esta nova fase da sua vida?

Para já tem sido muito fácil, porque eu vim para o Porto viver com a minha família durante estes dois meses e meio e tem sido uma maravilha. Deixo o meu filho com a minha mãe, com a minha família, e isso não tem sido uma preocupação. Claro que sinto saudades. Os primeiros dias foram difíceis, mas estou supertranquila. Este é o melhor trabalho que eu podia imaginar depois de ser mãe, apesar deste regresso não ter tido nada a ver com isso. Este foi um convite que surgiu bem antes de eu sequer pensar em engravidar, foi um bom timing.

Na televisão teria sido mais complicado conciliar a vida de mãe com a de atriz?

Provavelmente não teria começado a trabalhar tão cedo. Eu comecei a ensaiar tinha ele cinco meses, agora tem sete, e não estava preparada para uma carga horária de 12 horas nem acho que seria bom para nós. Este foi o melhor primeiro trabalho, porque foi quase um desmame, apesar de estar todos os dias com ele. A partir de agora se calhar já consigo considerar um trabalho com um bocadinho de mais carga horária, mas no início acho que não.

Já há projetos futuros a ser ponderados?

Estão a ser equacionados, mas para além destas datas e das de Lisboa para o ano, há outras coisas que ainda não sei. As coisas no teatro têm um tempo muito diferente, têm que ser planeadas com mais antecedência. No mundo da televisão é tudo para ontem, "olha, precisamos que comeces amanhã". Por isso quando me perguntam no teatro "qual é a tua disponibilidade para 2021? Ou para 2022?", eu sei lá, eu estou livre [risos]. Se calhar quando chega o momento até não estou, mas agora estou. Quando foi o convite para esta peça também foi um ano e meio antes. Estávamos no início de 2019, disseram-me que os ensaios começavam em agosto de 2020, e eu "claro, está ótimo!" [risos]. Está tudo em aberto.

Há alguma peça na calha?

Tenho uma coisa, mas ainda não é público.

Mas vamos ver a Benedita mais no teatro?

Sim, sim, acho que sim.



Comédia de Bastidores

1 a 11 de outubro, Teatro Nacional São João, Porto

Preço: €7,50 - €16

M/12