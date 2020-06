Saudades do teatro? Há peças para ver em Lisboa: saiba quais

Humor de teor feminista, histórias de crimes verídicos ao ar livre ou comédia de contornos românticos, eis a questão. Há três boas opções teatrais esta semana em Lisboa.Uma delas é, uma comédia original de Marco Barbosa, que já esteve em cena no Odd Trindade, esgotando a sala ao longo de duas temporadas em 2019, e agora está de volta, com sessões à sexta-feira e ao sábado, pelas 21h30, até ao fim do mês, no auditório do Museu da Farmácia (junto ao Miradouro de Santa Catarina, o da estátua do Adamastor).O próprio autor e também encenador da peça, presença assídua no Canal Q, interpreta a personagem masculina, Miguel, contracenando com Nina Morena, que é filha da famosa atriz brasileira Marília Pêra e se formou no Lee Strasberg Theater Institute, em Nova Iorque, encarnando Susana.Ele é humorista, ela psicóloga, e vivem uma relação com altos e baixos, "oscilando entre a confiança e os ciúmes, entre a comunicação e o jogo", mas bastante estável, até ao dia em que uma surpresa vinda das redes sociais vira tudo do avesso.Focando as falhas de comunicação nas relações atuais, com um toque de nonsense e humor negro, o espetáculo fica em cena até ao fim de junho - com um lugar vazio entre espectadores não coabitantes, cumprindo as normas da Direção-Geral da Saúde.É também de Marco Barbosa uma criação em estreia absoluta, que decorre ao ar livre - onde é mais reduzido o risco de contágios por Covid-19. Trata-se dee é um percurso pela cidade, focando os grandes mistérios e episódios de terror da sua História.Conduzido por Tiago Paixão, a partir do Arco da R. Augusta, nas noites de sexta e sábado até ao fim de julho, o percurso-espetáculo passa pelos locais onde aconteceram assassínios, terríveis tragédias e outros eventos sangrentos - do regicídio do monarca D. Carlos ao grande terramoto de 1755, passando pelo processo dos Távoras, os crimes do Estripador de Lisboa ou as torturas da Inquisição -, que vão sendo narrados em tom misterioso, para um efeito arrepiante, ao longo de hora e meia.Também dentro das normas da DGS e com uso de máscara obrigatório, o Teatro Armando Cortez (na Casa do Artista) acaba de reabrir com uma nova temporada de, juntando Teresa Guilherme, Carla Andrino e Vera Kolodzig numa encenação de Paulo Sousa Costa (que já o ano passado uniu, interpretando o mesmo texto, Júlia Pinheiro, Joana Pais de Brito e Paula Neves).Criada como um espetáculo a solo da sua autora, Eve Ensler (daí o título, monólogos), a peça, agora desdobrando-se em três vozes (como aconteceu em 2009, com Guida Maria ao lado de Ana Brito e Cunha e São José Correia), é profundamente atual, feminista e, embora cómica, aborda temas sérios, como prostituição, questões de género e imagem corporal, amor, traição, violação, menstruação, mutilação genital feminina, masturbação ou orgasmo.Não há, no entanto, dramatização, em contracena, dos episódios - com títulos diretos e bem sugestivos, como "Pelos" (sobre traição e depilação pubiana) ou "A minha vagina irritada" (sobre tampões e outros "invasores" como as ferramentas dos ginecologistas): tudo é narrado, tal como idealizou em 1996 a norte-americana Eve Ensler, a autora que todos os anos renova o texto em função da atualidade, acrescentando temas que podem ir do sofrimento das mulheres no Afeganistão, sob o domínio dos talibãs, à transexualidade.Teatro Armando CortezAté 12/7 (exceto 13/6) • 5.ª a sáb., 21h30, dom., 18h30(na Ticketline)Museu da FarmáciaAté 27/6 • 6.ª e sáb., 21h30(individual);(duplo)(em feverup.com)Ponto de encontro: Arco da Rua AugustaAté 25/7 • 6.ª e sáb., 21h30(na Ticketline)