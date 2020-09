Quantos de nós serão Catarinas?

Portugal, 2028. Uma família junta-se num montado alentejano, em Baleizão, para, conforme tradição com mais de 70 anos, matar um fascista no dia 19 de maio, dia em que a ceifeira Catarina Eufémia foi assassinada a tiro por um agente da Guarda Nacional Republicana, em 1954. Catarina, filha, personagem interpretada por Sara Barros Leitão, é chamada para cumprir o seu primeiro assassinato, privilégio dado a cada Catarina da família – homem ou mulher, assim chamados para honrar a memória de Eufémia – quando chegados aos 26 anos. Mas no momento de disparar, a dúvida toma conta dela, divide a sua voz, multiplica a desconfiança e ateia um fogo no seio da família de desfecho imprevisível.

É precisamente dessa dúvida que a trama encenada e escrita por Tiago Rodrigues (diretor do Teatro Nacional D. Maria II, distinguido em 2019 com o Prémio Pessoa) se vai desenrolando num vertiginoso debate sobre as fragilidades da democracia, a legitimidade da violência no combate aos vários tipos de intolerâncias que afloram na nossa sociedade, sobre o medo, a liberdade de expressão, a resistência ruidosa ou a cumplicidade calada.



O contexto em que se entrelaçam as discussões, ora com pezinhos de coentrada e vinho sobre a mesa, de toalha bordada com a expressão Não Passarão, ora numa permanente movimentação das quatro paredes da casa de madeira da família, que escondem ou deixam visível o fascista que naquele dia deveria morrer (papel subtil e sublimemente interpretado por Romeu Costa), é pontuado por famosos dizeres de Brecht e até de Gandhi e tem como base política a distopia de um país governado por uma maioria de extrema-direita.

"Mais do que mensagens, esta peça é feita de questionamentos que se relacionam com o futuro, mas também com o presente e em certa medida com o passado", afirma Tiago Rodrigues no final do ensaio de imprensa que antecede a estreia absoluta de Catarina e a Beleza de Matar Fascistas no Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, numa sessão dupla agendada para os dias 19 e 20 de setembro e que esgotou rapidamente (entretanto, e de forma excecional, foram postos à venda os lugares de orquestra). "[A peça] não deixa de pensar numa possibilidade de futuro assente num questionamento do presente em que vivemos. É uma abordagem muito clara à ameaça da ascensão de populismos de extrema-direita, de tendência fascista – para não lhe chamar efetivamente fascista – e à necessidade de nos questionarmos como é que a democracia se pode relacionar com essa ameaça que, no meu entender, é antidemocrática".

Sem nunca dar nome ao movimento político que nos contornos desta ficção cresce de um deputado na Assembleia da República, em 2020, para 117 em 2028, é óbvia a associação ao partido Chega, como também é óbvia a adaptação de ideias verbalizadas pelo seu líder, André Ventura, no discurso do populista de extrema-direita da peça. Contudo, Tiago Rodrigues evita pessoalizar o texto, colocando ênfase nas reflexões: "o mais importante não é o nome das pessoas nem dos movimentos, são as ideias. Multiplicar nomes é dar visibilidade e tempo de antena. Mas isso não nos pode carregar de medo de examinar os discursos. As ideias têm que ser examinadas e para serem examinadas nós temos que as conhecer e mergulhar nelas. Temos que saber o que significa ser um país governado pela extrema-direita. Um país que se afasta dos princípios democráticos."

Nesse sentido, Catarina e a Beleza de Matar Fascistas é também uma voz de clareza desconcertante, que incomoda, um manifesto corajoso do poder do teatro enquanto arte que promove o pensamento crítico, que questiona o público e o impele a agir – ou não – perante o que lhe é apresentado. "Com este espetáculo o que propomos são múltiplas interpretações, confronto de visões do mundo. O público que faça o seu arranjo musical destas ideias e também a projeção do futuro. Estamos a imaginar o que poderá vir a acontecer, mas ainda não aconteceu. Agora posicionem-se em termos de leitura, em relação a este futuro que nós imaginamos."

O posicionamento, ainda antes de a peça estrear, já tinha sido audível com algumas vozes a contestarem a alegada apologia da violência contida no título e o "bullying", expressão usada pelo Sindicado de Juízes, presente na sua primeira sinopse, entretanto substituída. Nela, Tiago Rodrigues fazia referência à história de um rapto por um grupo de atrizes e atores "de um juiz português com um polémico historial de decisões a favor de homens que agridem mulheres", nomeando o juiz com todas as letras: "O rapto é ficcional, mas o juiz existe mesmo. Chama-se Neto de Moura."

Esse tom provocatório, que se estende ao longo de toda a peça (a referência ao juiz, retirada da sinopse, é resgatada em cena), não é nem tonta nem inocente, conforme explica o encenador: "mais do que o desejo de que gostem de nós, queremos que a peça seja relevante. Isso obriga, no meu entender e no caso deste espetáculo, a uma dimensão provocatória e a correr o risco de ofender. Correr o risco de ofender é muito diferente de querer ofender. Correr o risco de ofender é dizer que eventualmente algumas pessoas ficarão suscetibilizadas, incomodadas ou perturbadas por coisas que estão na peça. Esperamos que não se ofendam, mas se não estivéssemos disponíveis para correr esse risco, haveria questões delicadas que nós não conseguiríamos tratar e necessariamente acabaríamos por fazer uma autocensura pelo desejo de sermos agradáveis."

Catarina e a Beleza de Matar Fascistas não é, portanto, uma peça de todo apaziguadora: "É a tragédia em palco para não a termos de viver em vida." São 2h30 de espetáculo que incendeiam, que se precipitam com virulência, humor também, classicismo na conceção e contemporaneidade nos temas, e que, de foco apontado para a nossa cara, já no seu desfecho, nos deixa amarrados e irremediavelmente cúmplices de uma questão tão íntima como coletiva: seremos também Catarinas? Quereremos ser também Catarinas?