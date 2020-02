Paolo Genovese escreveu e realizou Perfeitos Desconhecidos (estreado nos cinemas nacionais como Amigos Amigos, Telemóveis à Parte), premiado filme italiano de 2016, que está no Guinness como o que teve o maior número de remakes, conhecendo versões em chinês, russo, sul-coreano, alemão, espanhol (de Álex de la Iglesia) e francês - sob o título Le Jeu, que em Portugal chegou às salas como Nada a Esconder, o título por que Hugo Franco optou na sua encenação, em estreia a 20 de fevereiro, no Teatro da Comuna, em Lisboa.De facto, é a frase "Não temos nada a esconder" que justifica que os sete amigos de infância que se juntam para jantar numa noite de eclipse, "o primeiro do século XXI", associado à lenda de que, no instante em que a Lua fica totalmente tapada, o tempo para e os pecados emergem, aceitem entrar num arriscado jogo: pôr os telemóveis à vista e, ao longo do serão, partilharem em voz alta todas as chamadas e mensagens (incluindo as das redes sociais).A premissa não podia ser mais atual, como refere Hugo Franco, lembrando que "há oito milhões de portugueses ligados à Internet e só 800 mil não têm Facebook". Além disso, o desenrolar da peça dá razão a uma convicção sua, a de que "as pessoas não são confiáveis e, mesmo nas relações mais felizes e duradouras, há sempre infidelidade". Ninguém conta tudo à sua cara-metade e não há quem não minta."Como se costuma dizer, há tanto amor na cronologia como traição no Messenger", sublinha o encenador, que aproveitou para "gozar" com o chamado metateatro, as peças contemporâneas em voga, em que as personagens têm os nomes dos atores que as interpretam, como é o caso. Carlos Paulo e Maria d’Aires são o casal anfitrião, o cirurgião plástico Carlos e a psicanalista Maria, pais da adolescente Marta (Serôdio), que há de telefonar enquanto estiverem em sua casa os amigos: os casais Maria Ana Filipe e Luís Gaspar e Maria Jorge e Miguel Sermão (o maior crápula do grupo, responsável pela mudança de tom, de comédia ligeira para drama negro sobre infidelidade) e o solteiro Marco Paiva.Teatro da Comuna, Lisboade 20/2 a 29/3Quarta a Sábado 21h; Domingo 16h€7,5 a €12,5