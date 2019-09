A Dama das Camélias

Os 125 anos do São Luiz já deram ao público lisboeta um inédito do Teatro Praga, Xtròrdinário, e a remontagem da ópera de Jacques Offenbach que o inaugurou, A Filha do Tambor-Mor, mas os festejos estão longe de acabar. Com a habitual rentrée de setembro, arranca uma nova temporada, que neste caso é o prolongamento da anterior: A Dama das Camélias, drama romântico de Alexandre Dumas sobre o amor de um aristocrata e uma cortesã que morre tísica, fez sucesso naquele mesmo palco, em 1898, com a mítica atriz italiana Eleonora Duse no papel titular.É por isso que ali regressa, a partir de quinta, 5 de setembro, com encenação de Miguel Loureiro e interpretação de Carla Maciel e Gonçalo Waddington, entre outros, dando o tiro de partida para uma programação diversa, que inclui, em outubro, uma versão atualizada de O Dia do Juízo, de Ödön von Horváth, dirigida por Cristina Carvalhal (com a voragem das redes sociais representada em vídeo), e, em dezembro, o lançamento de um livro coordenado sobre a história do edifício.Já no D. Maria II, o teatro do Rossio lisboeta, a nova temporada começa – como é habitual desde que Tiago Rodrigues o dirige – com o programa Entrada Livre, que reúne 15 propostas gratuitas no fim de semana de 14 e 15 de setembro, incluindo peças para toda a família – como A Caminhada dos Elefantes, que aborda a morte, tema considerado difícil, aqui com revestimento poético –, um concerto (na varanda, virada para a rua, no sábado à noite) de Selma Uamusse, e as estreias de Coleção de Artistas, mais uma da série de "coleções" de Raquel André, e de Antígona, a tragédia grega sobre a filha suicida de Édipo, de Sófocles, com encenação de Mónica Garnel.Entretanto há várias estreias até lá, mas não se pode deixar de referir um ponto alto da programação do D. Maria II: a 31 de dezembro, para fechar em grande o ano, a Sala Garrett recebe o impactante Ricardo III de Shakespeare com encenação de Thomas Ostermeier para a lendária companhia (e teatro) berlinense Schaubhüne.No também lisboeta Trindade, a 11 de setembro, estreia a primeira versão portuguesa de Chicago, o célebre musical jazzístico de Fred Ebb e Bob Fosse, estreado em 1975 e que deu origem ao Melhor Filme dos Óscares de 2002. Encenado por Diogo Infante, reúne José Raposo, Gabriela Barros, Soraia Tavares, Miguel Raposo e Ana Cloe a cantar o submundo do crime e da corrupção na América dos loucos anos 20 na língua de Camões.Essa mesma língua – que liga há séculos Portugal a África e a outras ex-colónias – estará em foco no ciclo Memórias Coloniais, que marca a rentrée da Culturgest Lisboa. De 19 de setembro e 5 de outubro, terá debates, exposições e performances, incluindo peças em reposição do Hotel Europa, a companhia de André Amálio que tem vindo a explorar o tema e que já se tornou uma referência nacional do teatro documental.Radicalmente diferente é a reposição, no Casino Lisboa, a partir de 12 de setembro, de As Obras Completas de William Shakespeare (em 97 minutos), grande êxito na versão da Companhia Teatral do Chiado, estreada em 1996 e que esteve mais de uma década em cena, agora com nova encenação de António Pires e interpretações de Pedro Pernas, Rúben Madureira e Telmo Ramalho, numa correria infernal a sintetizar com humor as histórias de Hamlet ou Romeu e Julieta.Bem mais contemporânea é a proposta dos Artistas Unidos, no Teatro da Politécnica: Emília, em estreia a 11 de setembro, é um regresso ao argentino Claudio Tolcachir, de quem levaram recentemente à cena O Vento num Violino, e mostra o reencontro de um adulto com a ama (Isabel Muñoz Cardoso) que tomou conta dele na infância. Jorge Silva Melo encena.Já o Teatro Aberto só reabre em outubro com a encenação de Marta Dias de Doença da Juventude, uma peça com 90 anos, do austríaco Ferdinand Bruckner, que se mantém atual, ao lidar com a falta de perspetivas laborais dos jovens.No Porto, destaque para A Morte de Danton, peça de cenas curtas e ritmo alucinante sobre a Revolução Francesa, de Georg Büchner (e com Albano Jerónimo), em estreia a 18 de setembro no Teatro Nacional de São João, que fará 100 anos em 2020 – e os festejará com uma exposição retrospetiva e estreias absolutas como Castro, de António Ferreira, e A Varanda, de Jean Genet. Também aqui, a variedade reina.