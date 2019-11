O início da narrativa leva-nos diretamente para o que seria, noutras circunstâncias, o fim: no rescaldo de um naufrágio, à beira-mar, uma mulher vê outra a surgir da neblina e, juntas, procuram perceber o que aconteceu, e como prosseguir dali. É da morte, da nossa incapacidade de lidar com ela e do "desejo de mais uns minutos com a pessoa amada" que trata Vemo-nos ao Nascer do Dia, texto da dramaturga britânica Zinnie Harris levado a palco pelos Artistas Unidos no Teatro da Politécnica até 14/12.Foi por acaso que Andreia Bento, que coprotagoniza, com Joana Bárcia, esta encenação de Pedro Carraca, se deparou com este texto que lida com "o limbo em que a morte deixa os que sobrevivem" de uma "maneira simples e bonita, tocando nos pontos essenciais da questão sem, no entanto, ser lamechas".Pela própria experiência de vida identificou-se com a peça, e com o modo como, "apesar de falar da morte, trata-a numa perspetiva focada na vida, e espelha aquilo por que todos passamos: os momentos mais duros e trágicos, mas também os de alegria, paixão ou humor".Para Joana Bárcia, é essa "peculiaridade complicada" da peça, que a torna "concreta e abstrata em simultâneo", o que constitui a maior dificuldade em representá-la, ao que Andreia acrescenta que "o texto vai serpenteando por várias emoções e estados de espírito - o desafio é não nos deixarmos perder entre eles".Para enfrentar estes desafios, vale às protagonistas a "amizade de muitos anos", o que, para Andreia, lhes confere "uma grande cumplicidade em palco e uma perceção das personagens bastante parecida". A atriz confessa: "A Joana está entre as melhores que já vi em palco, é muito bom correr atrás dela e ser desafiada todos os dias nos ensaios." E Joana, concorda? "Sim, embora quem esteja a correr atrás seja eu."Até 14/12 • 3.ª e 4.ª, 19h • 5.ª e 6.ª, 21h • Sáb., 16h e 21h