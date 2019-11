John Cleese é um dos mais famosos humoristas do mundo, em parte devido ao seu trabalho com os Monty Pyhton. O britânico vai estar no Coliseu de Lisboa a 7 de maio a apresentar o espectáculo de stand-up Last Time to See me Before I Die ("A Última vez que me Vêem Antes de eu Morrer").Cleese, de 80 anos, foi um dos fundadores daquela que é considerada a mais importante trupe de humoristas britâncios da década de 60, os Monty Python. Este grupo humorista foi responsável pelo icónico programa da BBC Monty Python Flying Circus, bem como uma série de filmes, como A Vida de Brian, O Cálice Sagrado ou O Sentido da Vida.Cleese foi também protagonista da série Fawlty Towers e participou como argumentista e ator no filme A Fish Calle Wanda.Segundo o jornal Observador , os bilhetes entram à venda a 9 de novembro, sábado, a partir das 10h. Os preços vriam entre os 20 euros e os 90.O espetáculo é promovido pela Everything is New e apoiado pela Radar.