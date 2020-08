Tem início nesta terça-feira, 25, o festival internacional de magia de rua de Lisboa. Ocupando espaços públicos da capital até 30 de agosto, a 8.ª edição do Lisboa Mágica conta com 15 artistas de sete países escolhidos pelo seu director, o mágico português Luís de Matos.

"Foi com o maior prazer que pessoalmente escolhi e convidei os 15 artistas, oriundos de sete países, que apresentarão 150 espectáculos repartidos por 7 locais da cidade. Este ano, com o país a atravessar uma situação de incerteza relativamente ao curso da pandemia Covid-19, o programa e os locais foram adaptados por forma a cumprir todas as regras de segurança determinadas pela DGS, em que os locais serão devidamente controlados com contagem de número de pessoas a assistir e colocação de dispensadores de álcool gel desinfetante", escreveu o mágico.Integram o cartaz da Lisboa Mágica 2020 nomes como Adrian Conde, da Argentina, Andrély, do Brasil, Cliff e Gazzo, do Reino Unido, ou Dani Garcia, de Espanha.

Os espectáculos vão ter lugar na Praça do Município, na Biblioteca dos Olivais, no Jardim da Galeria Quadrum, no Jardim do Palácio Galveias, no Jardim do Palácio Pimenta, no Museu da Marioneta e no Palácio Baldaya. O acesso é gratuito, mediante reserva de lugar. O programa completo pode ser consultado no site oficial do certame, aqui