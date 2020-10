Festival Internacional de Marionetas do Porto testa os Limites do Humano

É possível questionar o mundo, olhar a política e a ciência, através da animação. Assim crê Igor Granda, diretor artístico do FIMP que, para esta edição comemorativa de três décadas do festival, assumiu o tema "Limites do Humano" para nortear a programação. Aqui cabem visões, conceitos e estéticas muito diversas, tão diversas quanto as propostas que a edição de 2020 tem para apresentar.

Começando pelo espetáculo de abertura, "Kamp", uma criação da companhia holandesa Hotel Modern que propõe uma visão contemporânea da história através da perspetiva do Holocausto Nazi (9 e 10 out., Teatro Carlos Alberto). Também "Cratère 6899", espetáculo de encerramento, da autoria do criador belga Gwendoline Robin, irá questionar a condição humana para lá da sua existência terrestre, numa reflexão cósmica que parte de um determinado contexto espácio-temporal (18 out., Rivoli).

No campo do humor, destaque para "Troubles", da consagrada companhia belga Agnès Limbos – Compagnie Gare Centrale, que retrata uma conturbada noite de núpcias em Nova Iorque (16 e 17 out., Teatro Municipal de Matosinhos Constantino Nery) e para "Bad Translation", do espanhol Cris Blanco, em que a manipulação artesanal de dispositivos tecnológicos é o mote proposto para espalhar o riso pela plateia (10 out., Teatro Campo Alegre). Virando a bitola para as propostas nacionais, haverá estreias absolutas, como "Fibra", o espetáculo de Filipe Moreira que venceu a 4ª bolsa de criação Isabel Alves Costa (17 e 18 out., Rivoli), "O que já não é e o que nunca foi", de Joclécio Azevedo, um trabalho que se organiza a partir de rituais de pesquisa em torno da ocupação, suspensão e condensação do tempo (17 e 18 out., Palácio do Bolhão) ou "Lilliput", espetáculo virado para os mais pequenos e concebido pela bailarina espanhola residente em Portugal Ainhoa Vidal (16 e 17 out., Campo Alegre).

O FIMP’20 terá ainda duas masterclasses, a decorrer no dia 17 de outubro no Teatro Constantino Nery e no Rivoli, dinamizadas respetivamente pela companhia Agnès Limbos e pelo criador belga Gwendoline Robin, e dois workshops: um de construção e manipulação de marionetas (17 out., Teatro Carlos Alberto; 18 out., Teatro Constantino Nery) e outro de texto e dramaturgia que irá ser conduzido em formato online.

A programação completa do FIMP’20 pode ser consultada aqui.