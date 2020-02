Existe censura no Teatro Municipal do Porto?

O verniz estalou com a peça Turismo, de Tiago Correia, que esteve em cena no Teatro do Campo Alegre, no Porto, nos dias 31 de Janeiro e 1 de Fevereiro. Regina Guimarães, que tinha escrito o texto da folha de sala da peça – documento que nunca chegou a ser entregue aos espetadores, como notou com espanto o deputado do Bloco de Esquerda José Soeiro, no Facebook – veio a público no início da semana passada para acusar o Teatro Municipal do Porto (TMP) de "censura" e de "terrorismo intelectual".





Aparentemente, o texto intitulado O TERROTURISMO CONTADO AOS KIDULTS causou desconforto dentro da direção do TMP devido a uma nota de rodapé onde o nome de Paulo Cunha e Silva era posto em causa: "O falecido vereador da cultura da Câmara Municipal do Porto inundou-nos de discursos delirantes acerca da «cidade líquida inspirada em Zygmunt Bauman» no intuito de legitimar teoricamente as escolhas políticas na sua área de atuação, positivando, por ignorância ou descarada mentira, uma noção que, para o sociólogo inventor do conceito, consubstancia o horror contemporâneo da perda de laços."

Tiago Guedes, diretor do TMP desde 2014, encarou esta referência como "insultuosa" e justificou a retirada da folha de sala por o texto ser "descontextualizado do espetáculo", algo que, em declarações ao EXPRESSO, defendeu não poder ser confundida com censura. Afirmou ainda que Rui Moreira, que tutela o pelouro da cultura, foi informado por si da situação e que "deu instruções claras para que tudo fosse publicado" caso fosse esse o seu entendimento.

Mas não foi e a polémica instalou-se com trocas de palavras que tocaram vários intervenientes. Tiago Correia, encenador de Turismo, usou os qualificativos de "censura, chantagem emocional, coação, ameaça e abuso de poder" para descrever a atuação de Tiago Guedes, num comunicado publicado na sua página do Facebook que elenca vários episódios ocorridos na semana de estreia do espetáculo.



A Plateia - Associação de Profissionais das Artes Cénicas, que agrega profissionais de 30 estruturas do Norte do país, escrevera também no Facebook que existe "entrincheirada no Teatro Municipal uma Guarda Pretoriana que assume, sem qualquer mandato, a demarcação de um território em que nenhuma palavra de crítica ao município pode ser tolerada" apontando dois casos específicos: um relacionado com a não realização de um projeto de abertura de temporada do TMP, em Setembro e outro ocorrido em outubro no lançamento de um livro no Teatro do Rivoli, que a associação absteve-se de desenvolver: "a (eventual) indicação de exemplos terá de partir dos que assim se considerem envolvidos", disse à SÁBADO.

Também Regina Guimarães, em declarações à SÁBADO, confessou que essas declarações não a surpreenderam e que vai tendo conhecimento de coisas que vão acontecendo no Rivoli: "Sei que existem outros casos de censura que foram acontecendo ao longo do tempo, mas isso eu espero bem que as pessoas que foram vítimas dessas situações e que se vão queixando à mesa do café - e não só - se exprimam."



"Estávamos sob constante vigilância, inclusivamente por parte da administração do teatro"

E de facto os casos começaram a sair das mesas dos cafés e do anonimato para o holofote público. Primeiro com uma divulgação difundida pelo PÚBLICO, em que a atriz Sara Barros Leitão e o diretor do Teatro Art’Imagem, José Leitão, vieram dar o seu testemunho.



José Leitão recua aos anos de 2014 e 2015, pouco depois de Tiago Guedes assumir funções no TMP, para denunciar o caso de uma peça proposta pela sua companhia ao Teatro do Campo Alegre que foi aceite, mas de uma forma "clandestina": "Não aparecemos na agenda do teatro, não foi feita divulgação e foi-nos dito que tínhamos de pagar os serviços dos funcionários de apoio à sala", afirma, deixando claro que a companhia também teve que assumir as despesas da impressão da folha de sala.



O episódio repetiu-se no ano seguinte e a companhia decidiu relatar o sucedido num comunicado que seria entregue no ensaio de imprensa. Contudo, conta ao mesmo jornal, o acesso aos jornalistas foi vedado pelo TMP e, na sequência do sucedido, uma outra peça intitulada O fascismo (aqui) nunca existiu, que deveria ser levada a cena, nunca chegou a ser apresentada porque, explica José Leitão, o teatro nunca mais respondeu aos seus e-mails.

Já Sara Barros Leitão abordou o caso relacionado com o programa (Des)ocupação, num episódio que esmiuçou num texto assinado no OBSERVADOR: Não é Ponto, é traço. Não é pontual, é prática. (Des)ocupação nasceu de um repto lançado por Tiago Guedes à atriz, em que o diretor do TMP propôs que Sara Barros Leitão desenvolvesse um projeto em torno da ideia "ocupação" para marcar a abertura de temporada do Teatro Rivoli em Setembro de 2019, mas que nunca chegou a ver a luz do dia.



"Aquando do cancelamento, o diretor artístico afirmou que talvez o projeto fosse demasiado arriscado para a instituição", refere dizendo que os problemas com o TMP começaram no exato momento em que (Des)ocupação foi apresentado à direção artística do teatro, logo em Outubro de 2018.

Em causa esteve o condicionamento sucessivo desse projeto, "estávamos sob constante vigilância, inclusivamente por parte da administração do teatro". Mas as grandes quezílias surgiram em torno da iniciativa "O Salão dos Recusados", ação integrante do projeto e que pretendia trazer ao Rivoli os artistas que ao longo do tempo apresentaram propostas ao teatro e que foram recusados.



"O TMP começou por assegurar que iria colaborar connosco […]. Durante seis meses fez-nos acreditar que estava a trabalhar nesse sentido. Ao fim de seis meses, foi-nos dito que afinal não iriam colaborar connosco neste ponto, alegando que a "respeitabilidade institucional" os impedia", diz.

A partir daqui, alega, "começou a censura": "Nenhum dos meus textos poderia referir-se aos recusados pelo TMP como "Recusados" (teria de ser os "ainda não programados"), e foram sugeridos cortes integrais de frases e mudanças de palavras. Sempre que eu não aceitava, era proibida a publicação do documento. Certo dia, no Café Rivoli, Tiago Guedes entregou-me um texto que eu tinha enviado para aprovação, impresso, todo rasurado a caneta e com anotações sobre o que deveria ser alterado. Pedi para ficar com essa folha e tenho-a comigo."

A atriz conta ainda o episódio da colocação de uma faixa na fachada do Rivoli durante os dias do projeto, onde se deveria ler uma destas expressões: "aluga-se", "vende-se" ou "trespassa-se", algo que o departamento de comunicação do teatro, segundo a própria, não autorizou: "recomendou-nos que aí fosse escrito apenas o nome do projeto: (Des)ocupação.



A lista de palavras proibidas foi-se tornando cada vez mais extensa." Também o comunicado de imprensa escrito para divulgar O Salão dos Recusados foi "revisto e reescrito pelo TMP cinco vezes", ao ponto de Sara Barros Leitão confessar que não se reconhecia no texto final, motivo que a levou a impedir que fosse enviado.

"A premeditação na atuação do TMP culminou no momento em que o nosso contrato entrou em vigor: nesse mesmo dia, foi-nos comunicado em reunião que grande parte do que tinha sido acordado durante sete meses (em reuniões e por e-mail) não iria acontecer nos moldes previstos. E fomos avisados de que seríamos convocados para uma reunião geral com a direção e a administração, na qual teríamos de responder de que forma iríamos garantir que nenhum dos artistas do Salão dos Recusados comprometeria na sua intervenção a Câmara Municipal do Porto ou o seu executivo. Foi aqui que decidi pôr fim ao projeto", conta.

Rui Moreira reitera "total confiança" em Tiago Guedes

Tiago Guedes foi respondendo, com avanços e recuos, às denúncias que foram surgindo. Primeiro, e em relação à peça Turismo, o diretor do Teatro Municipal do Porto negou, em declarações ao EXPRESSO, que a retirada da folha de sala representasse um ato censório: "A decisão da direção do teatro de não publicar um texto insultuoso e descontextualizado do espetáculo não pode ser confundida com censura, até porque a responsabilidade da produção da folha de sala é nossa".



Tiago Guedes garantiu ainda que Rui Moreira, que tutela a pasta da cultura, tinha sido informado do sucedido e que "deu instruções claras para que tudo fosse publicado", caso fosse esse o seu entendimento. Contudo, o diretor do TMP decidiu retirar a folha "em respeito pela memória de Paulo Cunha e Silva". Mais tarde, admitiu na sua conta pessoal do Facebook que esta decisão tinha sido "um erro", defendendo-se de que não tinha sido sua intenção limitar a liberdade de expressão e de que nunca "assumiria ou consideraria defensável qualquer atitude de censura."

Na sequência do sucedido, o PS pediu, numa carta aberta dirigida ao Presidente da Câmara do Porto, que Tiago Guedes fosse ouvido na reunião do executivo camarário para prestar esclarecimentos, exigidos também pelos outros partidos de oposição. Contudo, ao contrário do previsto, o diretor do TMP foi ouvido numa reunião privada antes da sessão pública do executivo, sessão marcada por uma nota prévia que apenas mencionou o caso da peça Turismo e em que Rui Moreira (com a quase total concordância da oposição) reafirmou a confiança em Tiago Guedes.

"Aquilo que veio a público nos últimos dias preocupa-me apenas porque a cidade tem vivido uma situação idílica com o seu teatro e gostava que o teatro continuasse a ter este papel na cidade", disse Rui Moreira. O Presidente da Câmara Municipal do Porto, apesar de notar que o teatro "não é partidário mas é político" e que algumas das escolhas da programação muitas vezes vão "mesmo aos limites da nossa tolerância, para alguns de nós", relembrou que o projeto do TMP foi pensado para que a direção artística fosse livre de qualquer "peias e intervenções do poder político" e que "temos o teatro mais plural que podemos ter": "A isenção tem sido permanente."

Sobre o caso relacionado com a peça Turismo, Rui Moreira confirmou ainda que tinha sido confrontado pela equipa do teatro, numa altura em que Tiago Guedes não estava no país, porque a folha de sala "lhes levantava algum incómodo": "pese embora compreendesse as sensibilidades e as lealdades, entendi que o texto deveria ser publicado na sua íntegra", diz, deixando claro que a apreciação sobre se o texto era ou não insultuoso à memória de Paulo Cunha e Silva deveria ser deixada ao critério dos portuenses. "O público da cidade do Porto é suficientemente adulto para fazer ele próprio o seu juízo."

Reafirmando a "total confiança em Tiago Guedes", o Presidente da Câmara deixou claro que é a ele que cabe fazer e assumir as responsabilidades pelas suas escolhas, até porque o teatro não pode passar a ser "um albergue para tudo o que as pessoas querem".

Por seu lado, Manuel Pizarro disse que não havia outra maneira de classificar a decisão de retirada da folha de sala como uma "decisão de natureza censória": por melhores que sejam as razões, e eu até acho que são boas – notou demarcando-se da opinião expressa por Regina Guimarães – acho que ela tem o direito de se referir assim".



O vereador do PS salientou ainda que não se pode confundir esta situação com o contexto geral do Rivoli e que considera "profundamente injusto" que seja lançada uma campanha pela cidade apregoando que a ação do TMP é de natureza censória e que limita a liberdade. "Pelo seu todo, a ação do TMP é muito positiva."

Também Álvaro Almeida, vereador do PSD, condenou a decisão de não publicação da folha de sala – "a opinião da Regina Guimarães, que não é a minha, devia ser mais um dos aspetos do teatro que eu não concordava, mas devia ser publicada" – enquanto Ilda Figueiredo deixou claro que a CDU "se bate pela liberdade e tem presente que qualquer atitude que ponha em causa o direito dos criadores de exprimirem a sua opinião não é aceite por nós e é considerado um ato de censura".



A vereadora da CDU apontou ainda como "errado" Tiago Guedes ter questionado o encenador Tiago Correia sobre a publicação da folha de sala e só ter tomado a sua decisão final após essa conversa: "o erro esteve logo aí e espero que tenha servido de ensinamento para que situações destas não se repitam mais no Teatro Municipal do Porto ou noutro lado qualquer."

Tiago Guedes, que estava presente no início da sessão pública do executivo, não quis prestar qualquer esclarecimento à comunicação social à saída da sala.