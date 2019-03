Estreias e tributos nos palcos

Entretanto, o Teatro Municipal de Almada tem em cena a nova peça de Rodrigo Francisco, Fenda, um thriller psicológico com Maria João Abreu, Diogo Dória, Mina Andala, João Farraia e João Tempera, entre outros. Em cena até 7 de abril, terá sessão grátis a 27 de março - tal como acontece no lisboeta Teatro da Trindade, que no próprio dia distribuirá bilhetes à borla para visitas guiadas e, mediante a lotação das salas, para Zoom, encenação de Diogo Infante, e #emigrantes, criação de Ricardo Boléo, sobre a condição de "estrangeiro".



No Teatro Aberto, não há bilhetes grátis, mas sim uma (boa) causa para acarinhar: à laia de tributo, as receitas dos bilhetes vendidos (a €15) no dia 27, para A Mentira (às 19h) e A Verdade (às 21h30), peças do autor de O Pai, Florian Zeller, reversos uma da outra e em simultâneo em cena (com Joana Brandão, Miguel Guilherme, Paulo Pires e Patrícia André), revertem para o ator António Cordeiro, impedido de trabalhar e em dificuldades financeiras devido a doença degenerativa.



Também há Bertolt Brecht, em dose dupla, em Lisboa. A Boda, um dos primeiros textos do autor alemão, desmontagem social de uma família em festa, no pós-Primeira Guerra Mundial, estará no Centro Cultural de Belém de 23 a 28 de março, numa encenação de Ricardo Aibéo que reúne atores ligados à extinta Cornucópia - de Márcia Breia a Luís Lima Barreto, David Almeida, João Craveiro, Rita Loureiro e Sofia Marques. Enquanto isso, no Teatro do Bairro, António Pires pega noutra peça do mesmo dramaturgo, Terror e Miséria no Terceiro Reich, cruel sucessão de retratos do quotidiano alemão, a ilustrar a ascensão do nazismo, juntando em palco - até 14 de abril - Adriano Luz, Inês Castel-Branco e oito jovens, acompanhados, ao vivo, pelo pianista Nicholas McNair.



Finalmente, a Culturgest, em Lisboa, acolhe, de 27 a 29 de março, a nova criação de Tiago Cadete: Gulliver, que é para toda a família e combina teatro, dança e artes visuais para dar uma roupagem contemporânea à história do viajante criado por Jonathan Swift. De resto, em quase todos os teatros, este Dia Mundial assinala-se com a leitura da mensagem anual, em 2019 assinada pelo encenador, pedagogo e dramaturgo cubano Carlos Celdran, que compara a atividade teatral a uma viagem.

É a estreia da semana aguardada com maior expectativa: Júlia Pinheiro arrisca-se pela primeira vez como atriz, interpretando Os Monólogos da Vagina ao lado de Paula Neves e Joana Pais de Brito, numa encenação de Paulo Sousa Costa, que fica de 21 de março a 2 de junho na Casa do Artista, em Lisboa. A sessão do dia 27 de março, Dia Mundial do Teatro, será especial, com a receita de bilheteira a reverter para instituições que lutam pelos direitos das mulheres, a APAV e a UMAR.Não é, obviamente, a única estreia de destacar. Ao lisboeta Teatro da Politécnica, precisamente a 27, chega Ballyturk, do irlandês vertiginoso Enda Walsh, com Américo Silva, António Simão e Pedro Carraca dirigidos por Jorge Silva Melo. No Estoril, o Teatro Experimental de Cascais celebra o dia com a estreia de O Beijo de Judas, de David Hare, sobre Oscar Wilde e a sua trágica ligação ao Lord Douglas (ou Bosie), o amante que o trai. Já no Porto, na mesma data, os encenadores Fernando Mora Ramos e Nuno Carinhas unem esforços para apresentar, no Teatro Nacional de São João, O Resto Já Devem Conhecer do Cinema, texto de Martin Crimp que revisita, com sarcasmo e olhar contemporâneo, as tragédias gregas - em especial, As Fenícias, de Eurípides. Ainda a 27, no Teatro Sá de Miranda, em Viana do Castelo, estreia (e fica em cena até 13 de abril) Rottweiler, uma encenação de Ricardo Simões, diretor do Teatro do Noroeste, a abordar a febre das fake news na sociedade atual.