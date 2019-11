Escondidinho, um encontro de teatro e comida

O restaurante Dona Beija, na Av. Duque de Loulé, 22, em Lisboa, propõe serões diferentes, com a experiência imersiva Escondidinho, que combina teatro (com um crime para o público desvendar) e jantar tipicamente brasileiro (com pães de queijo e dadinhos de tapioca como entrada, escondidinho de carne seca ou vegetariano para prato principal e, para sobremesa, brigadeiro).

Em Escondidinho (que tem texto da brasileira Daniela Pereira de Carvalho e encenação de Armando Amaral), Clarissa, viúva de um milionário, é encontrada morta pelo mordomo depois de um jantar com os seus irmãos. A polícia acredita ter sido suicídio, mas o espírito da viúva vai pedir ajuda aos melhores investigadores privados (o público presente na sala) para solucionar a sua morte. Esta é, pois, uma peça onde os espectadores, que no caso são também comensais, tem um papel fundamental no desvendar do mistério deste crime quase perfeito.



As sessões são à quarta-feira (dias 13, 20 e 27), a partir das 20h, com bilhetes (à venda em www.donabeija.pt) a €29,90.