Vão no Carlos Alberto, entre a vida e a morte

O cenário de uma estrada sem início nem fim, explorada por duas personagens ao longo de dez momentos de acção, divide a plateia a meio. Lá, Vasco Gomes, malabarista e director artístico da Erva Daninha, e Leonardo Ferreira, acrobata recém-formado pelo Centro National des Arts du Cirque, vão interagindo com diferentes objectos, ora um escadote, um mastro e um pneu omnipresentes na acção, ora objectos aleatórios trazidos para cena que instalam o caos no plano.

Com momentos de tensão – seja pela espectacularidade dos movimentos que vão beber à génese do circo clássico, seja pela tentativa inconsequente de libertar o corpo do vazio – e outros de ironia, a narrativa do espectáculo é um esforço para perceber como é que se vence o vão: a distância entre duas pessoas e a distância entre o que somos e o que projectamos ser. A percepção leva-nos, por isso mesmo, a confundir as duas personagens que, em determinados momentos do enredo, parecem ser a mesma pessoa em diferentes estados de espírito, ora derrotada pelo cansaço, ora lutando para se libertar do vazio, para se libertar da morte.

O texto que complementa a acção, assim como o transe repetitivo da música quebrada repentinamente pelo silêncio, ajudam a guiar o público neste exercício de imaginação, de ilusão, mas também de realismo, conflito e cooperação. "Todas as histórias ficam contidas num grande e profundo suspiro" ouve-se em diversas ocasiões, assim como as palavras cair e subir, ou as projecções dos dez momentos de acção num letreiro digital vermelho presente numa das extremidades da estrada – "boa viagem", "um contratempo", "auto-controlo (ele está em crise)", "auto-ajuda", "magnetismo", "solilóquio", "auto-confiança (ele continua em crise)", "abismo da incredibilidade", "vencer o vão" e "tudo acaba bem".

Em termos técnicos, explica Vasco Gomes, o desafio maior é o de encontrar uma forma de gerar leituras no público através de simples objectos e do corpo: "como é que nós conseguimos encher esta vida, esta morte, estes altos e baixos, só com o corpo e com os objectos e de que forma estes símbolos conseguem transmitir alguma coisa sem sermos demasiado directos, mas também sem sermos vazios." Ao longo de praticamente uma hora de espectáculo tanto vemos Vasco desnorteado a tentar equilibrar na cabeça todo o tipo de objectos, como um extintor, uma porta de um carro ou uma árvore de Natal, ou Leonardo numa hipnose maquinal, a saltar repetidamente de corpo aberto de um escadote alto para um pneu, que o faz dançar no ar, que o projecta como um trapo derrotado que teima em se levantar e a prosseguir a viagem.

É assim Vão, um ensaio performático em que a repetição de gestos, o desalento e a euforia, a queda e o consequente erguer do corpo servem de metáfora para explorar o sentido da vida. Até domingo, no Teatro Carlos Alberto, no Porto.

Informações



Teatro Carlos Alberto - Porto

Tel. 223 401 900

Horário: 6a. 21h; sáb. 19h; dom. 16h

Preço: €10

M/12