Don Juan em fuga no século XXI

Resolve fazer um canal do YouTube e nem se dá mal, mas como não declara o que ganha, é apanhado pela polícia.

Este é apenas um dos detalhes cómicos da peça, onde também há um trio de mulheres da mesma família - mãe, filha e avó - a querer levá-lo para a cama, e outros factos progressistas, próprios da sociedade actual, que o confundem e fazem dele - desde sempre símbolo do marginal inconformista - um tipo antiquado: para ele, amor e desejo, por exemplo, sempre se manifestaram em sintonia e agora há quem os separe.



A ideia para esta comédia, diz Gil, surgiu-lhe numa visita à prisão do Aljube, onde o seu avô esteve preso durante a ditadura, ao ler, em letras garrafais, "os cinco nãos" do regime salazarista: não discutir a pátria, a autoridade, a família, o trabalho e Deus, noções pelas quais o Don Juan clássico nunca teve o menor respeito. Na Lisboa do século XXI - onde se cruza com mais de 30 personagens, na pele de Filipa Matta, Pedro Gil, Raquel Castro, Rita Calçada Bastos e Miguel Loureiro, que dá vida ao seu criado Paco até o patrão o despedir -, terá de mudar... ou provará dos seus próprios venenos.



Don Juan Esfaqueado na Av. da Liberdade

Teatro Mun. São Luiz, Lisboa

Até 2/12 • 4.ª a sáb., 21h • Dom., 17h30

€12

O ponto de partida é clássico, justificado pela "paixão antiga" de Pedro Gil, autor, encenador e um dos actores da peça em estreia na Sala Mário Viegas do Teatro São Luiz, em Lisboa - onde fica até 2 de Dezembro -, pelo mito do Don Juan: no cemitério, o sedutor sevilhano goza com a estátua do comendador que matou depois de lhe desonrar a filha, convidando-o para jantar. Então, o morto torna-se fantasma vingativo, de mão estendida, para o levar até ao inferno.Até aqui, Don Juan Esfaqueado na Avenida da Liberdade pouco traz de novo, além da sensibilidade de Gil. Depois é que se aventura numa fantasia cómica e futurista, como contou o autor à: "Por ser mais medricas que os outros, do cânone, ou por não sentir o mesmo fascínio pela morte, ele decide não apertar a mão ao fantasma e fugir, pedindo ajuda a uma bruxa, que o livra da maldição enviando-o ao futuro."Assim, o Don Juan sevilhano do século XVII (interpretado por Tónan Quito) vai parar à Lisboa do século XXI: "Ele vivia dos rendimentos, mas o dinheiro dele, neste tempo e espaço, já não vale nada, portanto tem de trabalhar."