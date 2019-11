Crash Park: o recomeço depois do fim, em Lisboa e no Porto

"Despenha-se um avião no palco da Sala Garrett" – lê-se na sinopse de Crash Park, em estreia nacional no Nacional Teatro D. Maria II – "e o que se ergue dos escombros é a poesia dramatúrgica de Philippe Quesne".Partindo da típica história da ilha deserta, em que um grupo se vê obrigado a reencontrar-se, totalmente isolado da civilização, o dramaturgo francês desafia-se a propor novas formas de vida, daquelas que só se poderiam conceber num cenário em que se começa do zero.É numa espécie de vácuo que Quesne insere estas personagens: um micromundo onde não há consistência temporal – do avião saem personagens com trajes renascentistas –, onde os sobreviventes "terão de inventar uma vida possível em quaisquer circunstâncias" e onde há liberdade suficiente para que se concebam todos os cenários, incluindo "certas fantasias ou a moldura de utopias".Crash Park está em cena no Teatro D. Maria II, em Lisboa, de 7 a 9 de novembro (5ª e 6ª, 21h; sáb., 19h), seguindo depois para o Rivoli – Teatro Municipal do Porto nos dias 15 (21h) e 16 (19h).