Companhia Maior estreia criação de Sofia Dias e Vítor Roriz

"O lugar do canto está vazio", dizem Sofia Dias e Vítor Roriz, explicando - em relação à falta de representatividade nos palcos portugueses - o título da peça que estreiam no CCB, em Lisboa, a 22. Se o lugar está vazio, quem falta? Corpos que já não tenham 30 anos - aliás, que tenham o dobro. "É incomum vermos os mais velhos em palco", ressalva Roriz. Complementa Dias: "O facto de haver uma Companhia Maior reivindica esse espaço. Até para nós foi um tomar de consciência dessa realidade, e estamos muito mais sensíveis agora para que haja uma variedade de corpos."Todos os anos a Companhia Maior - um projeto artístico composto por pessoas com mais de 60 anos, umas com um passado profissional ligado ao teatro ou à dança, outras que nem por isso (mas nunca é tarde demais para começar) - convida um encenador a criar para o grupo.Em 2019 foi a vez dos coreógrafos Sofia Dias e Vítor Roriz. Partindo de textos de Jonathan Crary, Walter Benjamin, Peter Sloterdijk, a dupla criou um espetáculo sobre a decadência vindoura - física e mental -, exacerbando os clichés nas palavras por contraste com a diversidade dos corpos em palco (são 16 intérpretes), e que é, também, uma reflexão sobre a sua ausência nas artes performativas.E apesar do texto e dos movimentos perros próprios da idade, dança-se. "Interessa-nos o modo como o corpo se apropria de uma ideia, por isso não foi muito diferente de trabalhar com pessoas mais novas porque aplicámos os mesmos princípios", explica Dias. "E eles, na sua sinceridade e singularidade, apropriam-se disso do modo como conseguem e de como percebem as coisas. Nós gostamos muito disso."CCB, Lisboa22 a 25/11, 21h (dom., 16h; 2.ª, 21h) €15 a €18