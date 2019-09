Operando sobretudo no âmbito das artes experimentais e de vanguarda, o Circular – Festival de Artes Performativas celebra o seu 15.º ano em Vila do Conde com um cartaz arrojado em matéria de música e performances.A encabeçar a programação está o espetáculo #PUNK (na foto), da artista Nora Chipaumire "uma rejeição do status quo, ética e valores" americanos inspirada na sua infância no Zimbabwe. A este junta-se I Know it When I See it, de Luísa Saraiva e Carlos Azeredo Mesquita, Ma Vie Va Changer, de Nuno Lucas, Abrupta, de Catarina Gonçalves e Filipe Caldeira, ou BSTRD, da greco-francesa Katerina Andreou.Na música, o destaque é a banda (em parte vila-condense) Sensible Soccers, que apresenta o espetáculo No Quarto das Danças acompanhados de convidados especiais. Joana Gama colabora com Vítor Rua no espetáculo Home Sweet Sound (subtitulado Teatro Musical: para uma performer pianista, eletrónica em tempo real, objetos do dia a dia, suporte digital) e, em nome próprio, apresenta o concerto infantil Eu gosto muito do Senhor Satie, com o DJ set Baile Atlântico a encerrar a programação musical.O aniversário do festival é rematado pela exposição De Volta: 15 Anos do Circular, o seminário "Crítica de arte: a sua história, a sua teoria e as suas instituições" e o filme NoirBLUE, les Déplacements d'une Danse.A entrada custa €5 para cada sessão.