Por isso lá estão também Natália Correia, Miguel Torga, Mário Cesariny e até Camões - que aqui tem mesmo um caso amoroso com "o Teatro Português", personagem que "por ironia e brincadeira, as forças motrizes que dão o tom à peça", é interpretada por uma mulher (que é ao mesmo tempo narradora): Marina Albuquerque.



Daí à contemporaneidade, representada por "dois dos melhores autores atuais, Tiago Rodrigues e Lígia Soares", vai um passo, mas não cronológico: "Interessou-nos mais extrapolar a ideia de um teatro português, que fazer um compêndio." O resultado é "uma celebração, não do teatro português, que se calhar nem existe, mas do teatro feito em Portugal, por portugueses, com a sua identidade".



A música de Carlos Morgado, "para acentuar ambientes", e os atores Ana Sampaio e Maia, Cleia Almeida, João Telmo e Paulo Duarte Ribeiro, a interpelar o Teatro, na pele de Marina, e sob o olhar do próprio Martim, que também em palco faz de encenador, ajudam a contar a História (até 23 de junho na sala estúdio do D. Maria II), mas não só: "A ideia é levantar questões, dúvidas, e a partir delas tentar definir a paisagem onde nos movemos, perceber como tudo se desenvolveu, numa amálgama de influências, mais ou menos exóticas, até hoje, para nos entendermos melhor e como podemos ser mais livres nesta arte, arriscando para evoluir."

Quem sou eu? Para onde vou? Estas perguntas norteiam o texto de História Ilustrada do Teatro Português, escrito por João Telmo e encenado por Martim Pedroso, da Nova Companhia, com a intenção de refletirem sobre o seu próprio percurso teatral, dando-lhe contexto.Assim, misturaram memórias próprias com a memória da dramaturgia nacional, procurando-lhe um sentido no passado, até às suas origens, com referências que vão de Gil Vicente, "a infância do teatro português, do tempo dos bobos a entreter Eeis", a Bernardo Santareno, "que embora datado, deve ser celebrado pelos ideais revolucionários, de luta pelas minorias", passando por Almeida Garrett, António Ferreira, António Patrício, André Brun ou Alves Redol, "o pioneiro da tragédia à portuguesa com A Forja". Em todos, como refere Martim, há uma característica comum: "São textos muito bem escritos, por vezes poéticos, e achámos que devíamos pensar sobre isso de sermos um País de poetas e a poesia nem sempre ser valorizada no teatro."