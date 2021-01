Sobre a sua visão do texto centenário de Tchékhov, Carlos Pimenta diz que o objetivo é convocar "o espectador para um exercício de escuta ativa, para vazios que vai ter de completar. E também lhe dizemos para não se fiar nas imagens", completa.



para uma dramaturgia sonora, focada no poder do som, com espaço para o mais eloquente de todos, o silêncio", refere o Teatro em nota.Sobre a sua visão do texto centenário de Tchékhov, Carlos Pimenta diz que o objetivo é convocar "o espectador para um exercício de escuta ativa, para vazios que vai ter de completar. E também lhe dizemos para não se fiar nas imagens", completa.A peça estará em cena até 16 de janeiro, de quarta a sexta-feira, às 19h, e sábado e domingo, às 10h30. Os bilhetes têm o custo de €10. Saiba mais no site oficial do Teatro Nacional S. João

Em celebração dos 120 anos da peça, levada pela primeira vez a palco em 1901, em Moscovo, a Ensemble - Sociedade de Actores interpreta As Três Irmãs, obra canónica do dramaturgo Anton Tchékhov, no Teatro Carlos Alberto, no Porto.Concebida e dirigida pelo encenador Carlos Pimenta, a produção subverte a história de Olga, Masha e Irina Prozorov, transformando o palco num estúdio de gravação no qual "o protagonismo é vertido, quase na íntegra,