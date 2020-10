Para fumar, Santos Ferreira tem de se aprisionar ao ar livre, num esguio pátio interior sufocante, sinal do presente. Na redação do Última Hora, velhas glórias do jornalismo veem o seu jornal em perigo na época da queda das vendas quando a administração prefere o clickbait e não está para perder dinheiro com a verdade. O dinheiro impõe-se num ambiente tragicómico em que pairam as saudades da reportagem de guerra, do bastião da democracia, da emoção do papel e de poder fumar na redação.Última Hora, a comédia que não evita o drama, estreia quinta-feira na sala Garrett do Teatro Nacional D.Maria II, em Lisboa. Miguel Guilherme é o diretor em decadência e Maria Rueff a diretora-adjunta do jornal, numa peça com 13 atores em palco."Não consegui evitar a tragédia e oscilar entre uma ternura e melancolia e a gargalhada", diz Rui Cardoso Martins à SÁBADO.O jornalista que assistiu à passagem para os telexes, computadores, Internet, queria escrever uma comédia passada numa redação e essa intenção primordial está lá - em tiradas para rir e numa espécie de personagens-tipo - o jornalista de cultura que tem aspirações a escritor, o que bebe, o que tem saudades da emoção da guerra, o estagiário."A crise dos media é a crise de todos nós, da esfera pública, da democracia", atira Gonçalo Amorim, encenador. Apesar de um ambiente hermético, a falência da crítica, da liberdade de expressão e da arte é visível a qualquer forasteiro que reconhecerá ainda a velocidade destes tempos, sem espaço para pensar, com a precariedade e os eternos estagiários.Gonçalo Amorim deixou uma pesquisa de campo para Miguel Guilherme, que assistiu a algumas reuniões do Público, e focou-se numa pesquisa estética. O encenador usa referências visuais ao filme noir, do Mad Men e dos comics para construir o ambiente e heróis com defeitos, "pessoas um bocado amalucadas", resume Rui Cardoso Martins.