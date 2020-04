A Companhia Nacional de Bailado em sua casa

A Companhia Nacional de Bailado estava a ter um bom ano. Como conta a diretora artística, Sofia Campos, apostou "numa renovação da imagem, com maior atenção ao público, o que resultou em mais participação nas plataformas online" mesmo antes de o isolamento social ter remetido toda a gente para a Internet.A partir daí, passou a ser importante "continuar a fomentar a relação com o público", por um lado, e ao mesmo tempo não perder de vista "a condição física dos bailarinos, que estão habituados a exercer as suas funções num estúdio ou num palco". Para todas essas necessidades está aí o projeto Ficar Em Casa Na Nossa Companhia, que quer dar continuidade digital ao progresso que se tem verificado na CNB durante a quarentena.À cabeça da iniciativa está a transmissão de espetáculos online, "bailados de criadores portugueses" que serão disponibilizados ao longo de uma semana para visualização a qualquer altura, através do site oficial da Companhia. Até sexta, 10, está "em cena" Quinze Bailarinos e Tempo Incerto, de Rui Lopes Graça e João Penalva; de 10 a 17 de abril, é a vez de A Perna Esquerda de Tchaikovski, de Tiago Rodrigues; e, de 17 a 24, O Lago dos Cisnes, na versão de Fernando Duarte.Sofia Campos sublinha, no entanto, que esta é apenas uma pequena parte do projeto, que inclui outras atividades para reforçar o elo com o público. Por exemplo, nas redes sociais da CNB, a rubrica Os Nossos Bailarinos mostra "como os bailarinos continuam a trabalhar a partir de casa, através de pequenos exercícios de manutenção"; também serão disponibilizados "pequenos jogos e desafios para os mais novos se entreterem"; e na coleção Outras Danças, produzida pela companhia desde 2018, "entrevistas com antigos bailarinos e artistas da companhia permitem um novo olhar sobre o que vemos em palco".Os detalhes podem ser consultados no site oficial da companhia