No papel, Cristina Ortiz era uma aposta pouco provável para ícone do movimento trans em Espanha. A sua postura confrontacional, problemas com a lei e historial de abuso de drogas podem tê-la posicionado como uma figura pouco consensual aos olhos do público, mas desde a sua primeira aparição televisiva, em 1996, como prostituta nas ruas de Madrid, percebia-se que tinha o carisma e a determinação para servir de inspiração a toda uma nova geração de jovens em transição.É em torno de uma dessas histórias, a de Valeria Vegas, que se alicerça a narrativa de Veneno, série de sucesso em Espanha distribuída internacionalmente pela HBO desde 19 de novembro.Interpretada na série pela também trans Lola Rodriguez, Valeria é ainda um jovem estudante de jornalismo a sofrer de disforia de género quando num encontro com Cristina, conhecida pelo adequadamente provocador epíteto La Veneno, esta a motiva a buscar a sua própria operação de mudança de género.Desse encontro surge a biografia da ícone trans, ¡Digo! Ni puta ni santa. Las memorias de La Veneno, escrita por Vegas, e na qual a série é baseada.Mas a história de Valeria Vegas com Cristina Ortiz, que conhece já perto do fim da vida e muitos anos depois do auge da sua fama, é um dispositivo narrativo para retraçar a vida e a carreira desta última, que disse que, se um dia se fizesse um filme sobre a sua vida, seria "um drama".Depois de uma infância conturbada, em que sofria de abusos por parte de familiares pela identidade de género, começou a participar em espetáculos transformistas, fez a transição para o sexo feminino e foi prostituta em Madrid, onde foi descoberta pelo programa Esta Noite cruzamos o Mississípi.O estrelato televisivo levou-a a carreiras na música, na moda e na pornografia, até passar uma temporada na prisão (onde atingiu os 120 kg e diz ter sido violada repetidamente) por tentar defraudar a companhia de seguros.Conseguiu retornar à televisão, perdendo o peso (embora à custa de uma bulimia) e gozando do sucesso da sua biografia até às circunstâncias misteriosas da sua morte, por traumatismo cranioencefálico.