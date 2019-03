Três séries que tem de começar a ver esta semana

Sean Penn é o astronauta Tom Hagerty, líder da missão para Marte que entretanto é afastado da viagem sem que o espectador saiba porquê. Tom Hagerty partilha o pequeno ecrã com Natascha McElhone (O Show de Truman, Solaris e Californication), que interpreta o papel de Laz Ingram, uma milionária dona da empresa aeroespacial que está a financiar a viagem. Será ela, de resto, quem será capaz de convencer Tom a continuar no projeto, tornando-se chefe da missão na Terra.



Sendo de ficção científica, The First apresenta-se também como uma série dramática, uma vez que se foca bastante na forma como todas as pessoas envolvidas no projeto, quer estejam neste planeta ou a caminho de Marte, lidam com a jornada no espaço.



QUE RICO GERVAIS

After Life, a nova comédia de Ricky Gervais, é um retrato de depressão e desolação que lida com o suicídio e a perda em seis episódios de 30 minutos. A série chega à Netflix a 8 de março e não é bem o que se esperaria de uma comédia, não fosse pelo humor específico do autor de O Escritório, Extras e Derek - muito dado à sátira, ao desconforto e ao embaraço alheio.



Gervais interpreta Tony, o editor de um pequeno jornal local que se desinteressa pela vida quando Lisa (Kerry Godliman), a sua mulher, morre de cancro. Deprimido, Tony refugia-se na bebida, nas drogas e em ver os vídeos de despedida que Lisa lhe deixou. Está prestes a cometer suicídio quando se apercebe de que depois não haveria ninguém para dar de comer ao cão. "Se conseguisses abrir uma lata, eu já estaria morto", diz ao pastor-alemão.



Decidindo não ter nada a perder, Tony começa a viver sem filtro, dizendo tudo o que lhe vai à cabeça, o que, vai-se a ver, significa momentos desagradáveis para quem o rodeia - e por vezes, entre os momentos cómicos, também para a pessoa que está em casa a ver.



E O INIMIGO SOU EU?

A máxima de que por amor se faz tudo é antiga e quando se fala no amor por um filho mais séria se torna a história. The Enemy Within é a nova série da NBC com Jennifer Carpenter no papel de uma brilhante ex-agente da CIA, considerada a maior traidora dos últimos tempos dos EUA por ter denunciado quatro dos seus colegas ao perigoso terrorista Mikhail Vassily Tal, a troco de salvar a vida da sua filha, Hannah (Sophia Gennusa).



Após três anos numa prisão de segurança máxima, Erica Shepherd recebe a visita do agente do FBI Will Keaton (Morris Chestnut), que contra tudo aquilo em que acredita se vê obrigado a recrutá-la para pararem de uma vez por todas os ataques violentos que assombram os Estados Unidos da América.



A série de suspense policial estreia a 13 de março, às 22h15, na FOX, e a primeira temporada terá 12 episódios. Ao longo destes vamos perceber que a maior arma para derrubar o terrorismo é o amor de uma mãe.

Estamos em 2030 e a humanidade não mudou: continua a querer ir a Marte. Aliás, a humanidade quer mais: quer fazer uma colonização interplanetária (como se a colonização não tivesse feito estragos suficientes no Planeta Azul, aí vamos nós, Planeta Vermelho). Quando The First começa, eis o que sabemos: há um foguetão prestes a ser lançado e Sean Penn, o protagonista da série, não está nele. Apostas sobre o sucesso deste lançamento?Criada por Beau Willimon (conhecido e reconhecido por ser também um dos autores de House of Cards), The First estreiou-se no AMC a 5 de março e está a ser apresentada como uma grande aposta do canal. Não será para menos: afinal, a série é protagonizada por um ator que tem no currículo dois Óscares (por Mystic River e Milk) mas que nunca antes tinha experimentado o sabor de ser a estrela máxima de uma série. Além disso, The First é produzida pela Hulu, a plataforma de streaming responsável por Handmaid's Tale.