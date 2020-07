The Umbrella Academy e The Boys: os nada heróis estão na moda

The Boys Foto: DR

O Universo da Marvel patenteou uma visão correta de como construir super-heróis e o seu mundo no cinema e na TV. Se os filmes foram sempre a passo grande, as séries iam em dois sentidos, com Daredevil, Jessica Jones ou Luke Cage num caminho mais negro e sério, mostrando que a Netflix também tinha músculo para a coisa; e as outras, como Agents of S.H.I.E.L.D., com um lado mais serviçal e para ligar pontas soltas de uma parte da narrativa dos filmes. Com a perda dos direitos da Marvel para a Disney, a Netflix teve de encontrar alternativas... e tomou o caminho certo: o da dissidência. Ou seja, aprendeu com as produções para a Marvel e percebeu bem o mercado televisivo.Por outras palavras, dissidência significa o caminho do estranho, os enredos de super-heróis que não são bem super-heróis e que se enfiam em narrativas bem mais complexas do que aquelas atribuídas aos grandes universos da Marvel ou da DC Comics., cuja segunda temporada chega à plataforma de streaming a 31 de julho, é uma grande aventura sobre o que aconteceria se os X-Men tivessem uma origem mais maquiavélica, objetivos mais concretos e imediatos de sobrevivência e uma intervenção mais imediata no mundo.A primeira temporada estreou no início de 2019 e foi uma lufada de ar fresco num mundo que se preparava para se despedir dos Avengers. É uma série com muitas personagens intervenientes, interpretadas por Ellen Page, David Castañeda, Tom Hopper, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Cameron Britton ou Mary J. Blige, onde o humor é completado com o desconforto das virtudes deles: raramente se sentem confortáveis com os poderes que têm ou com a vida que lhes foi dada.The Umbrella Academy mostrava assim que a oferta estava a mudar. Já havia alguns casos no passado de séries de super-heróis que tentavam quebrar a rotina de super-heróis, mas nenhum, até então, surgia tão bem afinado e confiante na conquista de novos públicos até à sua estreia. Mas já não é bem assim:(Prime Video) chegou no verão de 2019, logo após a febre Avengers, e deu a provar o que seriam os super-heróis se a Disney conseguisse fazer blockbusters de carne e osso.The Boys transformou-se num dos casos de maior sucesso do Prime Video, o serviço de streaming da Amazon, e foi logo encomendada uma segunda temporada, que chegará ao serviço no próximo dia 4 de setembro. Se The Umbrella Academy romantiza a vida de um super-herói quando as coisas correm mal - e a união de que aí nasce -, a da Amazon, criada por Eric Kripke e produzida por Seth Rogen e Evan Goldberg, mostra-os como seres execráveis e com um ego ao serviço das câmaras e da popularidade.O que define estas duas de outras séries de super-heróis é que elas não querem ser uma visão alternativa ou historietas de super-heróis de segunda linha: querem ser algo viável, maior que a ideia dominante de super-herói da cultura popular. Será que conseguem?Outras já tentaram, como Legion, cruzando estilos e eliminando qualquer conceito de género ou de super-herói, mas muito duras para o grande público. Já The Umbrella Academy e The Boys têm o tom certo.