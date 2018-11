Super Drags. No Brasil, o glitter contra-ataca

Duas semanas depois da eleição de Bolsonaro, a Netflix estreia Super Drags: três drag queens salvam o mundo. Deputados federais já se manifestaram contra a série

A comunidade LGBT e outras minorias vivem ameaçadas e chega do céu e em estrilho brilhante o trio de super-heroínas que salva o dia e o mundo. Nesta ideia, realidade e fantasia estão abraçadas: Bolsonaro, homofóbico e misógino, foi de facto eleito no Brasil - que mesmo antes da sua eleição era já o país que mais LGBT mata no mundo - e, embora a solução não esteja a cair do céu, há bálsamos aqui e ali, sobretudo na crescente representatividade no panorama cultural. Super Drags, a série da Netflix que estreia sexta-feira, 9, é o mais recente exemplo disso.



As três super-heroínas combatem o mal com highlight (que tanto pode designar a maquilhagem que ilumina o rosto, como o brilho interior) e já atingiram os deputados federais da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família, que endereçaram uma nota formal de repúdio à Netflix por causa do conteúdo sexual e da "linguagem imprópria" da série.



Com esta espécie de Powerpuff Girls surgidas do universo drag brasileiro aprende-se a gíria - o que é ser bafónica, lacradora, ou aquendar? -, as personagens-tipo e as referências deste mundo que pode parecer hermético. "Não queríamos fazer uma série para o público LGBT", diz Marcelo Pereira, produtor-executivo, num vídeo de apresentação de Super Drags. "As pessoas que não estão dentro deste universo vão sorrir e aprender. É informação com respeito", garante Pablo Vittar, que dá voz à cantora Goldiva.



No Brasil, a série de animação para adultos foi classificada para maiores de 16 anos e Fernando Mendonça, realizador, deixou um aviso: "Se já estava ruim para quem não gostava da gente, imagina agora que tem super-heroína."