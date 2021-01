Querida Carrie,Espero que não leves a mal a intimidade com que me dirijo a ti (não levas, eu sei, és moderna, sempre foste). Também espero encontrar-te bem, que se isto em Lisboa não está fácil, o que dizer de Nova Iorque. Enfim, por esta altura já deves imaginar a razão desta carta. Se já foste ao Twitter hoje sabes que o mundo está em polvorosa com o vosso regresso. Mas eu temo por ti e pelas meninas (pelo que entendi a Samantha foi cancelada, mas suponho que seja por ser grupo de risco e quem sou eu para julgar?).Então, vou direta ao assunto. Quero alertar-te para algumas coisas que te possam ter escapado no meio de tantos zeros lançados ao ar nas negociações com a HBO para a nova temporada. Carrie, querida, o mundo mudou: por exemplo, já toda a gente sabe o que é um brunch. Em 1998, em Portugal, estávamos longe de imaginar que quatro amigas pudessem sair ao sábado ou domingo de manhã para comer ovos benedict ou que o abacate seria o pai, o filho e o espírito santo das nossas tostas, mas (e com a tua ajuda, não te tiro isso) a pouco e pouco fomos descobrindo o que eram as modas - e se as incorporámos, querida. Mas sabes que até o abacate caiu em desgraça, não sabes? Parece que não é tão saudável assim comer duzentos abacates por ano e ainda há aquela história da produção em massa, da desflorestação... Enfim, lê sobre isso quando tiveres um bocadinho, não te quero maçar.A maior mudança, contudo, Carrie, não foi essa. Temos de te agradecer, claro, teres sido a primeira a dar a cara pelas mulheres que pensavam e falavam de forma descomplexada sobre tudo. Nós existíamos mas ninguém nos representava na ficção. E foi bom ouvirmos alguém falar dos nossos vibradores, das nossas dores na depilação e de como também gostávamos de sexo sem amor. Foi bom como um orgasmo múltiplo daqueles com que os homens só podem sonhar. Enfim, à época pareceu-nos até que podias ser feminista, imagina.É que tu parecias ter o melhor dos dois mundos: davas ares de despachada e independente mas batias o pé pelo teu direito ao conto de fadas. Nós torcemos por ti, tu sabes. Mas aquilo não era amor, era ego. Tu não gerias bem a rejeição, pois não? E depois o teu Mr. Big parecia perfeito, não parecia? Carrie, estava longe de ser. Pensa: quantas temporadas passaste a sofrer por ele? Eu sei, na altura não se falava em relações tóxicas, como é que tu podias saber?Outra coisa, minha querida: o teu amigo gay. Eu sei, naquele tempo não ligávamos tanto aos estereótipos. Bom, as coisas mudaram. Estamos mais atentos e a tentar que as pessoas não sejam constantemente representadas como clichés para privilegiado ver. Se continuas a ser amiga do Stanford tenta não falar dele como se fosse um boneco que provoca risos e revirares de olhos ao teu Big e a todos os heterossexuais tóxicos que até têm amigos que são. Tenta ter uma conversa com ele. Tu sabes que é impossível que, mesmo em 2021, ele não seja vítima de homofobia, não sabes? Sê amiga dele.Outra coisa, Carrie, e com esta me despeço, que também não quero parecer politicamente correta e extremista, afinal, isto é só uma série: tu sabes que há mulheres negras que gostavam de se sentar à mesa contigo num brunch ao invés de apenas to servir? Querida, não te estou a chamar racista. Já ninguém se lembra que a Samantha disse um dia que não via brancos nem negros, só via conquistas. Pronto, tens com certeza assistido ao movimento Black Lives Matter, tenho a certeza de que alguma coisa terás aprendido, que tu és uma mulher inteligente e não andas cá para viver num mundo branco mais branco não há.Olha, era isto. Vai com tudo. Estamos juntas. Ou juntxs. Ou juntes. Tu percebes.