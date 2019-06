Intitulada "Destino Portugal", a série "mostra Portugal de um jeito mais descontraído e informal e vai ao ar para todo o território brasileiro através do canal Travel Box Brasil", adiantou, ao fazer "um balanço bem positivo" das anteriores emissões.



"O canal da empresa Box Brazil, transmitido pela internet e pelo sistema GVT da televisão brasileira, levou, a mais de 14 milhões de assinantes, Portugal, de norte a sul e de leste a oeste, sem esquecer as ilhas da Madeira e dos Açores", referiu.



Quando terminar as gravações da última temporada, que deverão começar ainda neste fim de semana, se as condições atmosféricas permitirem, Luiz Plácido terá percorrido e filmado 132 localidades portuguesas, entre cidades, vilas e aldeias.



"As atrações são inúmeras: praias, festivais de verão, desportos radicais e de aventura, natureza, história, tradições e festejos típicos. É o melhor do país para todo o Brasil, o Portugal que nem os portugueses conhecem", realçou o autor, natural de Santos, no Brasil, e com ligações familiares à Serra da Lousã e ao concelho de Celorico da Beira.



O canal Travel Box Brasil deve começar a emitir a nova série em janeiro de 2020, cabendo ao realizador entregar a nova produção até outubro.

