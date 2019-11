E então a rtp, aquela estrutura pesada com um sidecar ainda mais pesado (lembram-se quando se discutia a relevância de um canal 2, cultural, que falava para nichos?), fez a sua parte: contrariando os rumores de que a ficção portuguesa não sabe falar, só declama; não sabe filmar, só pinta Rembrandts; e não tem ritmo, só sonha com alcançar a velocidade da Casa de Papel, a RTP começou a produzir e a exibir nova ficção nacional. Depois, deixou tudo disponível na RTP Play. O que é a RTP Play? Parece mentira, mas é uma Netflix portuguesa.Quem ganhou foi o espectador que, agora, com o serviço de streaming da RTP, pode ver filmes, programas e séries em exibição e já exibidas. As mais recentes estreias do ecrã – Sul e Luz Vermelha – mostram bem como há histórias para contar em português que rivalizam com as contadas em inglês, francês ou espanhol dos catálogos da Netflix, da HBO ou da Amazon Prime (para não falar de todos os canais de cabo).Sul, que estreou no fim de setembro (vai no sexto de nove episódios) tem realização de Ivo M. Ferreira e produção de Arquipélago Filmes. É uma série de investigação policial baseada na recente crise financeira do País. Nesta série protagonizada por Adriano Luz, Humberto é um inspetor da Polícia Judiciária, "niilista e socialmente incapaz" como o descreve a sinopse, que investiga um conjunto de mortes suspeitas no rio Tejo. Enquanto a investigação decorre, Matilha, um criminoso ocasional, vive de pequenos furtos e de grandes esquemas. Vive num bairro popular em casa da namorada Mafalda (Margarida Vila-Nova), que passa a vida entre o centro de emprego e a angústia de não ter emprego.Depois, nesta Lisboa de cacilheiros românticos e crimes poéticos, há ainda a igreja. Ivo Canelas é Santoro, um padre que dança entre pessoas desesperadas e gente endinheirada que precisa dele para limpar lucros de negócios obscuros. Por fim, temos Veríssimo, interpretado por Nuno Lopes, "uma espécie de MacGyver marialva", a quem o inspetor Humberto recorre sempre que a trama se complica. Juntos, estes atores cuja competência seria sempre difícil de questionar, fazem a série que vai além da sua competência - brilhante, merece ser vista.Em Luz Vermelha (na foto de abertura deste texto), a história é outra mas o brilho é o mesmo – de repente parece mesmo que a ficção nacional mudou e não tem como dar passos atrás (façam-se figas), só pode melhorar. A série que estreou a meio de outubro (e vai no quarto de 15 episódios) e se inspirou no caso das Mães de Bragança, conta a história de uma mulher (Mariana Badan) que chega a Portugal para trabalhar nas limpezas e acaba a ser obrigada a prostituir-se. Seguindo-a, um grupo de jornalistas (sendo um deles Margarida Vila-Nova e outro João Lagarto, claro) investigam um caso de tráfico de seres humanos.Ao mesmo tempo, as mulheres traídas escrevem uma carta à imprensa que acaba em primeiras páginas de jornais de todo o mundo. Joaquim Monchique faz uma participação especial, Sara Norte faz um papelão e Graciano Dias, Dinarte Branco, Maria João Pinho, Teresa Madruga e Cesário Monteiro fazem o resto: põem luz sobre a qualidade da ficção portuguesa. Agora, ponha-lhe o leitor os olhos.