Por Treze Razões vai regressar: "As cassetes foram só o principio"

Após uma primeira temporada polémica que dividiu opiniões – houve quem achasse que a série "romantiza" o suicídio e pode encorajar crianças a seguir os mesmos passos, outros que acreditaram que podia consciencializar as pessoas a ter mais atenção aos pedidos de ajuda –, a série Por Treze Razões regressa no dia 18 de Maio à Netflix.

A segunda temporada continua após o suicídio de Hannah, que gravou 13 cassetes para explicar o porquê de ter acabado com a própria vida. Esta nova temporada centra-se "no início das fases complicadas nas vidas de cada personagem em direcção à recuperação e convalescença", explicou um comunicado oficial.

No trailer, divulgado no YouTube, a próxima temporada promete novidades: "As cassetes foram apenas o princípio".