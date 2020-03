se há algo em que a Netflix se especializou ao longo dos anos, foi em recomendar títulos baseados nas nossas preferências e, mais tarde, em produzi-los, moldando cada um de acordo com os nossos gostos particulares.Não propriamente entre as maiores séries da plataforma, Ozark, sobre uma família americana forçada a lavar dinheiro para um cartel mexicano na reserva natural com o mesmo nome, atingiu, ainda assim, um impacto respeitável por seguir esta fórmula.O conceito de "peixe fora de água", a temática das drogas e a sensação de estarmos a afundar-nos cada vez mais remetia-nos de imediato para Breaking Bad, enquanto as maquinações intrincadas, o tom ermo e as performances encabeçadas por dois atores de topo (Jason Bateman e Laura Linney) estimulava comparações favoráveis com House of Cards.Não sendo o conceito mais original, o produto final carregou, no entanto, um brilho feito muito particular. Depois de uma primeira temporada ancorada em papéis aclamados de Bateman e Linney (como os Byrde, Marty e Wendy) e uma trama deliciosamente complexa, a segunda temporada aumentou estes padrões e introduziu uma trama política a fazer lembrar The Wire, com todas as instituições opressivas a que temos direito - os traficantes brutais, a máfia simpática, a polícia comprada, a justiça corrupta e a igreja corroída.O argumento lança-se a temas de família, dever, sobrevivência e, acima de tudo, moralidade sem medos, e a realização, muita da qual a cargo do próprio Bateman, poderá surpreender.É com todas as referências no sítio, portanto, que partimos para a terceira etapa desta história que tanto parece não ter fim como ameaça acabar já ao virar da esquina: construído o Casino que tantas vidas custou, e que permitirá uma mais eficiente lavagem do dinheiro do cartel mexicano, os Byrdes têm agora de apaziguar novas forças que surgem para os desafiar - algumas dentro da própria família. Um buraco que vai ficando, a pouco e pouco, cada vez mais fundo.