O sucesso das séries que não falam inglês

O êxito de uma série não se mede apenas pelo número de seguidores e por lugares em rankings. É através das pequenas coisas que as grandes séries se infiltram no nosso dia-a-dia - e sobretudo na nossa memória. Assim, se o refrão "o bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao" ecoa em repeat na sua cabeça é provável que esteja sob influência de um dos sucessos não americanos da Netflix, a série espanhola La Casa de Papel. Esta canção italiana de resistência antifascista é também agora o símbolo da série criada por Álex Pina, produtor e guionista espanhol, e que se estreou originalmente no canal Antena 3, em Espanha.





Quando chegou ao pequeno ecrã espanhol, em Maio de 2017, a série somou de imediato quatro milhões de espectadores e os galardões não tardaram a chegar. Ainda assim, foi na Netflix que se internacionalizou.

A amostra de séries deste tema revela como as séries norte-americanas já não detêm de todo o monopólio das audiências. Com o empurrão da Netflix e o apoio crescente apoio de outros canais de distribuição, as séries de sucesso já falam alemão, castelhano, francês, dinamarquês e indiano e, nos próximos tempos vão também falar turco, polaco (1983), holandês (UNDERCOVER), australiano (Tidelands) e coreano (Love Alarm).





La Casa de Papel

E se tivesse a oportunidade de fazer um assalto bilionário sem realmente roubar alguém? Esta é a premissa de La Casa de Papel, a série espanhola distribuída pela Netflix cuja segunda temporada se estreia a 6 de Abril. El Professor é o mastermind que, durante anos, congeminou o assalto mais original de sempre: entrar na Casa da Moeda, em Madrid, e imprimir 2,4 mil milhões de euros em notas limpas e impossíveis de rastrear. Para isso recrutou uma equipa de oito criminosos que, durante cinco meses, preparou cada pormenor e momento do assalto.





O objectivo é fecharem-se na Casa da Moeda por 11 dias, o tempo necessário e indispensável para imprimir o dinheiro e escavar um túnel de fuga. A primeira temporada planta as migalhas do insucesso deste plano, no entanto, acaba ainda a meio do assalto... Apesar de ter alguns clichés, esta série tem nas suas personagens os anti-heróis mais atraentes.