O que fariam os adolescentes numa guerra contra os zombies?

Quando "The Walking Dead" estreou no pequeno ecrã há dez anos, a televisão era um mundo muito diferente do que é agora. Em 2010 não se esperava que o espectador abraçasse três conceitos de uma forma tão óbvia: zombies, o fantástico e inesperadas consequências à vida de alguns protagonistas (ou seja, a morte, e "Game Of Thrones" também entrou nesse jogo no ano seguinte, o que facilitou). Há dez anos também não imaginaríamos que "The Walking Dead" ainda estivesse no ar e com dois spin-ofs, "Fear Of The Walking Dead" e "The Walking Dead: World Beyond", ambos no AMC.

"World Beyond" era para ser novidade em Abril. Mas a pandemia atrasou tudo. Até se ter bem a certeza do que é o que o Covid-19 faria às pessoas, não era boa ideia ter no ar uma nova série sobre zombies. Sobretudo uma com uma visão radicalmente diferente deste mundo pós-apocalíptico, com personagens adolescentes que durante anos viveram numa comunidade protegida do mal que está lá fora. Até não o estarem mais.

Numa mesa redonda, via Zoom, Nico Tortorella, que interpreta Felix, faz uma boa sinopse: "Segue uma geração mais jovem. E têm um olhar mais imaginativo e inocente. Eles experienciam essa vida de uma forma que não existia nos outros universos de ‘The Walking Dead’." Nico sabe que tem uma grande responsabilidade e olha com muito respeito para Andrew Lincoln (Rick Grimes): "Ele conseguiu construir a sua personagem e levá-la para fora do ecrã. É algo que admiro muito e que gostaria de fazer."

De todos os actores que participam nas duas mesas redondas, Aliyah Royale (Iris), uma adolescente que vive algo alheada do real perigo que existe fora da sua comunidade, é aquela que menciona várias expressões da série como se tivesse a falar da vida real, termos como "empties" – a designação que dão aos "walkers" em "World Beyond" – ou "the night the sky fell", ou seja, a noite do apocalipse.

É ela que, livremente, fala dos "empties" e explica o porquê da mudança de nome: "Chamamos de ‘empties’ porque não há nada lá. As nossas personagens sabem da sua ameaça, mas vivemos protegida delas desde a noite em que tudo começou. E quando tudo aconteceu, éramos demasiado novos para nos lembrar do que quer que fosse. E ao sairmos da comunidade onde sempre vivemos, temos outra perspectiva. Não os vemos como completamente mortos ou inexistentes. Por vezes custa-nos matar um, porque sentimos que ainda há algo lá. Porque no mundo de ‘World Beyond’ há um grande risco de acabarmos como eles."

Annet Mahendru, que aqui interpreta Huck e que não será uma cara estranha para quem já viu "The Americans", remata com "Quando olhas para um, pensas imediatamente que podes ser aquilo. E isso faz-te tornar mais consciente da tua responsabilidade neste mundo." "World Beyond" é uma série tão consciente do sucesso de "The Walking Dead" e do impacto que teve que, por vezes, adopta mais códigos de séries de adolescentes do que de séries de terror/fantasia. Ou seja, há a noção de que já se vive um momento em que se pode criar uma série de adolescentes – com um espírito muito "Stranger Things" – dentro deste universo. Hal Cumpston (Silas) diz "Por ser uma série com adolescentes, cada decisão que as personagens têm, tem mais peso. Porque isso também definirá o seu carácter. E as nossas personagens não sabem se são bons ou maus. A linha entre o bem e o mal é mais final do que nas outras séries." Esta é também uma série com actores que cresceram a ver "The Walking Dead": "Cresci com "The Walking Dead". Agora estou nele e estou aterrorizada.", remata Annet Mahendru.

Fear the Walking Dead – Sexta temporada

A premissa partiu de pegar numa família disfuncional – fórmula diferente de "The Walking Dead" – e acompanhá-la no início do apocalipse. Começa na Califórnia e depressa vai para o Novo México. "Fear The Walking Dead" soube-se adaptar com os seus fracassos e na segunda temporada vira uma boa série de acção que sabe criar e gerir conflito em espaços confinados. Há menos ideia de mundo como em "The Walking Dead", mas é muito mais divertida.