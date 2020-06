Lembramo-nos todos: depois da corrida ao papel higiénico, as maiores corridas que milhões de pessoas fizeram foram rumo às suas televisões, computadores, tablets e telemóveis. Apesar de estranho, o movimento revelar-se-ia racional: sem podermos sair de casa, queríamos entrar na casa dos outros. Como? Através de séries - documentais ou de ficção - que nos permitissem o vislumbre de um mundo normal.Assim, sem surpresa, o isolamento fez das plataformas de streaming portais mágicos. Listas imensas de séries que ainda não tínhamos visto baralharam-nos. Estreias antecipadas (como a de The Last Dance, sobre a última época de Michael Jordan nos Chicago Bulls) e estreias muito celebradas (como a de A Casa de Papel e White Lines, ambas criações de Álex Pina, o novo menino bonito da ficção mundial) levaram-nos a grandes maratonas.E foi assim que deixámos algumas estreias escapar-nos por entre os dois. Isso acaba agora: comece a ver já Jeffrey Epstein: Podre de Rico, na Netflix, Love Life e I Know This Much is True.Jeffrey Epstein (...) é uma minissérie de quatro episódios que chegou sem se anunciar para contar a história de Jeffrey Epstein, o multimilionário americano condenado por lenocínio de menor em 2011 e acusado, em 2019, de manter um esquema de abuso sexual de mulheres, muitas delas menores, antes de aparentemente se suicidar enquanto aguardava julgamento.É a investigação da jornalista Vicky Ward (que em 2003 escreveu um artigo sobre o gestor financeiro para a Vanity Fair) que cria a linha narrativa para esta série. Com descrições cruas, as mulheres que eram angariadas num esquema de pirâmide (cada menor aliciava outras menores a fazerem massagens a Epstein por 200 dólares) em Palm Beach ou levadas para a ilha do milionário para aí serem violadas, contam tudo.A relação de Epstein com o Presidente dos Estados Unidos Donald Trump, o ex-Presidente Bill Clinton, o produtor de cinema Harvey Weinstein (entretanto também condenado por crimes sexuais) e o príncipe André é também explorada no documentário, levantando-se assim o véu sobre as razões pelas quais Epstein conseguiu, apesar das denúncias e provas, ser durante anos poupado à prisão.Na HBO, duas séries merecem também atenção: Love Life e I Know This Much Is True. A primeira é uma história bem disposta sobre a vida amorosa de Darby (Anna Kendrick, conhecida pela saga Um Ritmo Perfeito). Com diálogos especialmente bem escritos e interpretações bem embrulhadas, Love Life resiste a ser superficial mesmo sendo uma comédia leve e fofa como as comédias românticas devem ser.Para temas pesados, a HBO tem I Know This Much is True. Com um Mark Ruffalo a pedir para ser distinguido com um Emmy, esta série de seis episódios dá-nos a conhecer os gémeos idênticos Dominick e Thomas Birdsey. Na cena inicial conhecemos Thomas, que no meio de uma biblioteca grita um discurso sobre Deus erguendo uma espécie de catana no ar. Thomas quer cortar uma das mãos e é isso que faz.I Know This Much is True foi baseada no bestseller de 900 páginas de Wally Lamb e realizada por Derek Cianfrance, que em 2010 nos deu o também pesado Blue Valentine, com Ryan Gosling e Michelle Williams, o que ajuda a explicar porque é que, para a crítica, apesar de excecional, esta série pode ser triste de ver.