O entretenimento já não é o que era – é o que mostra a RTP Lab, que vive dentro da RTP Play: um projeto multiplataforma, feito a pensar na Internet e com ideias vindas de fora do canal. O resultado não chega aos canais de sinal aberto (nem é esse o objetivo): jovens precários, relações que começam em aplicações e entrevistas que querem derrubar preconceitos.As primeiras séries da RTP Lab chegaram em 2018, depois de uma consulta pública; em 2019 foram lançados mais conteúdos através do mesmo processo de escolha. #Soqnão punha pessoas que cumprem determinados estereótipos a falar sobre preconceitos em episódios de 10 minutos: Um gordo é preguiçoso? As lésbicas não podem ser mães? Já Appaixonados pedia aos espectadores para escolherem o próximo date da jovem protagonista e Amnésia contava a história de um homicídio em episódios no site da RTP, que eram completados por posts e stories no Instagram.A eficácia da interatividade trazida pela tecnologia fica, no entanto, por provar. Afinal a série de que mais se ouviu falar, Casa do Cais, tem um formato relativamente tradicional: cada episódio dura cerca de 20 minutos e a maior diferença (em relação ao que passa na televisão) é a forma normalizadora como fala de orientações sexuais, álcool, sexo, drogas e precariedade na vida de cinco jovens adultos em Lisboa.A equipa, que inclui youtubers como Kiko is Hot ou Soraia Carrega, falou sempre em "total liberdade criativa" e a segunda temporada foi anunciada em setembro, bem como a sua transmissão num dos canais televisivos da RTP, o que até agora não se concretizou: a RTP confirmou àque a continuação está assegurada para breve, mas a transmissão em sinal aberto está ainda "a ser avaliada".