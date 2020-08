No início da década passada, Ryan Murphy (o também criador da série musical Glee e da recente Hollywood) obrigou o espetador a reconsiderar o terror na televisão - e a questionar tabus - com a excelente American Horror Story. O espetáculo ainda dura, com uma nova temporada - a décima - a chegar no próximo ano. Lovecraft Country, que estreia dia 16 de agosto na HBO Portugal, tem o potencial para fazer o mesmo para esta década. E, talvez, para sempre: mudar a forma como se vê o terror.Tem nomes de peso por trás, Jordan Peele (o autor de Get Out, nomeado para Óscares apesar do estranho argumento de terror), J. J. Abrams e Ben Stephenson como produtores executivos, mas foi Misha Green que desenvolveu a ideia e adaptou o bestseller de 2016 de Matt Ruff para televisão.Afinal, o que é Lovecraft Country? O termo foi cunhado por diferentes autores como referência às zonas de New England, onde decorrem algumas histórias do escritor norte-americano H.P. Lovecraft. O livro de Matt Ruff insere o imaginário e as criaturas de Lovecraft numa história de racismo, em que o leitor segue Atticus, fã de livros de ficção científica e pouco preparado para a América macabra, real.Misha Green, argumentista com tarimba, autora da série de drama histórico Underground, inédita em Portugal, adapta o romance com algumas liberdades e dá à sua história - ou histórias - um caráter relevante para o presente. As criaturas e os lugares de H.P. Lovecraft estão lá, mas é frequente não ser a ficção científica ou os detalhes de terror que mais assustam, mas a América do Norte dos anos 1950, em Chicago, que construiu.Os monstros misturam-se com a supremacia branca, o medo é latente - e construído - com base nisso. Raramente se entra na discussão daquilo que é mais assustador, se os monstros ou o racismo/homem branco, e é frequente ficarmos petrificado quando as duas coisas se juntam - porque Lovecraft Country joga entre o extasiante e o assustador.É uma série para quem tem medo de séries de terror? Sim, também. Tal como American Horror Story o era, eainda é, e por isso se menciona a criação de Ryan Murphy: Misha Green consegue, numa das diversas camadas da série, estilizar o terror e torná-lo em algo aprazível, pelo lado pulp fiction que vai roubar ao romance e que tão bem adapta para televisão. As histórias de Lovecraft Country querem brincar com os limites do credível, tanto com os do mundo real - e da História - como com os da ficção científica e do terror. Por vezes, sabe quase a um novo género de televisão.A série arranca com dois episódios que, inicialmente, se estranham e, claro, depois se entranham. A jornada começa com Atticus Black (Jonathan Majors), o seu tio, George Black (Courtney B. Vance) e Letitia (Jurnee Smollett) a partirem para a estrada em direção ao Lovecraft Country. Objetivo? Encontrar o pai de Atticus Black (Michael K. Williams), que desapareceu nas mãos de um culto.A viagem tem de tudo: perseguições de grupos racistas que tentam abater o carro na estrada, perseguições com polícias racistas, ataques de minhocas vampiras e, uma vez na casa onde o pai de Atticus está, há imensa imagética religiosa que é um deleite de se ver. Os dois primeiros episódios funcionam como um longo episódio-piloto que serve de ritual de iniciação para o bom choque que é Lovecraft Country e as suas personagens. Elas parecem saber sempre mais do que o espetador, conhecem os códigos da televisão e sabem como usá-los a seu favor. E isso, claro, mexe com o público.No terceiro episódio, Letitia, uma das protagonistas, sai de casa com um bastão de basebol para partir os vidros a uns carros que estão parados há dias à sua porta, a buzinar. Foram ali colocados pelos vizinhos, brancos, que temem a vizinha negra. Mas Letitia não sai de casa apenas para partir os vidros: há uma performance associada ao modo como se movimenta, como se o que fosse fazer fosse um espetáculo, uma dança para os vizinhos e o espetador ver. Até então, esse episódio parece apenas uma brincadeira com o género da casa assombrada - curiosamente, a primeira temporada de American Horror Story também era sobre isso -, mas o modo como Letitia comunica o seu ato, transforma-o.Torna-o maior do que uma mensagem aos vizinhos - e é também para o espetador: Lovecraft Country está aqui para mexer com ele também, pela forma como mostra o racismo e coloca o fator medo à vontade com o entretenimento... e, surpresa! choca mais sendo assim. E choca ainda mais quando se ouvem canções de agora - uma ótima esco- lha estilística, música do presente numa série de época - naquela América dos anos 1950. Passaram sete décadas, mas é como se nada tivesse mudado.Veja aqui o trailer: