Industry: a série que retrata a perda da juventude

euphoria ou We Are Who We Are são dois títulos recentes que mostram um tipo de vida adolescente mais crescida, de risco, e que funcionam como os irmãos mais novos de séries como The O.C. ou Gossip Girl. Como qualquer irmão 10 anos mais novo, adaptaram-se rapidamente aos tempos. Contudo, estava a faltar uma história sobre os irmãos do meio, aqueles que agora têm 20 a 25 anos e estão a entrar no mercado de trabalho. Industry, disponível na HBO, vem tapar esse buraco.Produção conjunta da HBO e da BBC, criada por Mickey Down e Konrad Kay - Lena Dunham dirige o primeiro episódio -, Industry conta a história de um grupo de recém-licenciados que entra para um banco de investimento londrino, o Pierpoint & Co., em diferentes funções. O centro está em Harper Stern (Myha’la Herrold), a forasteira do grupo, uma norte-americana que chega ali pelo seu próprio mérito - e mentiras - e que não tem um passado privilegiado.Tudo normal? Sim e não. Industry quer o espectador nas entrelinhas. O stress deste tipo de trabalhos, a pressão que é exigida a quem entra na alta finança, o desajuste das expectativas e o constante bullying. Isso tudo está lá, à vista. Mas a mensagem que se vai digerindo ao longo dos episódios e, numa altura em que o teletrabalho provou uma outra realidade, bate ainda mais: para quê tudo isto?A resposta a essa questão é a própria série; são as personagens que se estão a descobrir numa nova vida e que têm de viver permanentemente no limite, enquanto exploram também esses limites: seja nas relações, no ajuste ao trabalho ou na compreensão do próprio corpo.A banda-sonora de Nathan Micay ouve-se como um alerta permanente para as convivências, vícios e hábitos de pertença que as personagens vão descobrindo ao longo dos episódios. E, claro, para o stress desnecessário que todos vivem no trabalho. Os jovens de Industry são os jovens de hoje, mas também os jovens que todos nós fomos.