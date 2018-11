House of Cards. Chegou a vez de Claire Underwood

A sexta e última temporada estreia a 2 de Novembro, agora sem Kevin Spacey, despedido há um ano no rescaldo de acusações de abusos sexuais. É o fim da primeira série concebida pelos algoritmos da Netflix



O que hoje é a norma, há apenas seis anos era inaudito: uma plataforma de streaming de séries e filmes pela Internet acabara de estrear uma série original produzida por David Fincher (que também realizara os primeiros episódios) e protagonizada por Kevin Spacey, e que em vez de seguir a tradição de revelar um episódio por semana, disponibilizava todos ao mesmo tempo, na Netflix.



Adaptada de uma minissérie britânica dos anos 90, House of Cards tornar-se-ia uma das séries de streaming mais bem sucedidas de sempre e porta-estandarte de uma era marcada pelas produções originais da Netflix numa lógica agressiva de crescimento. A lógica era, e continua a ser, atrair novos subscritores e manter os actuais. Como? Dando às pessoas o que elas querem ver.



Em 2013, a empresa sabia que boa parte dos seus assinantes tinha visto A Rede Social (2010), de David Fincher, do início ao fim. Também sabia que filmes com Kevin Spacey e tramas políticas eram apreciadas. Assim, não só avançou com uma série que misturasse Fincher, Spacey e política, como encomendou a segunda temporada antes de a primeira ter estreado.



Passados cinco anos e dezenas de prémios e distinções, House of Cards chega à sexta e última temporada - estreia a 2 de Novembro. Isto não representa o fim de uma era - só este ano a Netflix vai gastar mais de 11 mil milhões de euros em conteúdos - mas talvez represente o fim de Spacey, despedido no fim de 2017 quando acusações de abuso sexual vieram a público.



Quanto à nova temporada, Claire Underwood (Robin Wright) é há 100 dias Presidente dos Estados Unidos (sucedendo a Frank, isto é, Kevin Spacey). Washington tornou-se um campo minado e nem o estatuto de viúva lhe vale pontos de simpatia entre o eleitorado. Sim, Frank morreu entre o fim da quinta temporada e o início da sexta. Como não se sabe, mas talvez a resposta esteja no cartaz promocional da série (na foto), com Robin Wright sentada no mesmo trono, contra o mesmo fundo, onde há cinco anos se sentava Kevin Spacey - e também das suas mãos escorre sangue.



House of Cards (Temporada 6)

TV Séries

Estreia sexta-feira (à meia-noite), 2/11