É preciso recuar aos anos 50 para perceber quão importante é a estreia de Batwoman na HBO. É que remonta a essa década a criação da primeira Batwoman: percebendo que alguns fãs andavam preocupados com a natureza da relação de Batman com Robin, a DC Comics criou aquilo a que os americanos gostam de chamar um interesse amoroso para Batman. Batwoman era heterossexual, claro, o que desanimou uma larga audiência queer, para quem ela era uma empata da promessa de uma relação entre os dois rapazes.Curiosamente, para a audiência hetero ela também não significou muito mais do que isso. A personagem não vingou (os fãs hetero só queriam ver Batman e Robin como dois bons amigos e companheiros de guerra, não querendo saber, por exemplo, se alguém a tinha raptado) – mas o preconceito, esse, persistia. Super-heróis gays? Nem vê-los. Agora, a CW Television Network, que tem produzido séries paralelas aos comics (Arrow, The Flash ou Black Lightning) pôs no pequeno ecrã aquilo que a DC Comics já tinha posto no papel. Em 2016, a Batwoman como a vemos aqui já tinha surgido.Lésbica e de género fluido, Kate Kane (a Batwoman) regressa do mundo militar onde a premissa "don’t ask, don’t tell" não a serve e substitui o primo Bruce Wayne como vigilante de Gotham. Esta Batwoman vai, contudo, ter de fazer mais. Ela vai ter de revisitar fantasmas do passado – como os da irmã e da mãe, que viu morrer num acidente de carro. E quando surgir em Gotham uma vilã chamada Alice, com tiques de País das Maravilhas mas trejeitos de quem quer transformar Gotham num inferno, ela vai ter de perceber se Alice é, de facto, como lhe parece, a sua irmã.Pelo meio, Sophie, um amor antigo, reaparecerá... casada com um homem. Em entrevistas, a atriz Ruby Rose disse, sobre o assunto: "O que me mais me interessou no projeto foi que, aqui, a homossexualidade da personagem não é a sua característica mais importante – é só normal."