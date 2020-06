Esta é a história de todas as mulheres

Dá que pensar: uma série que conta a história de uma mulher que desconfia ter sido violada depois de drogada numa discoteca está ser considerada arrojada. Dá que pensar porque nem as violações nem a intoxicação de mulheres com vista à violação são uma novidade. A verdade é que I May Destroy You pode bem ser a primeira série que trata o assunto como ele merece - com a crueza que a ficção permite.O facto de a série ter sido escrita e protagonizada por uma mulher, Michaela Coel (que em 2016 recebeu um Bafta pela série que também escreveu e protagonizou, Chewing Gum), ajuda muito. Não é difícil imaginar que todas as séries escritas sobre o tema até hoje falhem num ponto em que I May Destroy You corre menos riscos de falhar: o do olhar feminino sobre um crime que é, na grande maioria dos casos, perpetrado sobre… mulheres.Junta-se a isto o facto de Michaela Coel, 32 anos, ter sido já vítima de uma agressão sexual, como partilhou numa palestra no Festival de Televisão de Edimburgo (em que discorreu sobre a indústria e sobre a falta de transparência que esta tem para com os jovens argumentistas, que assim passam por grandes dificuldades até poderem controlar os projetos que escrevem), e ser um dos ícones britânicos do movimento MeToo - ou seja, ela saberá do que fala.Quando conhecemos Arabella ela está a despedir-se de um potencial namorado em Itália para voltar para Londres, onde, graças a um texto publicado na Internet, ela é considerada uma millennial à prova de bala e, por isso, a voz da sua geração.Arabella, a quem os mais próximos chamam Bella, assinou um contrato para escrever um livro e em Londres há dois editores à espera de um rascunho. Na noite em que tem de terminar o que anda a enrolar há meses decide juntar-se a uns amigos num bar por apenas uma hora, que passa a duas, que se transformam num blackout (uma série de horas de que ela não se lembra).Na manhã seguinte, depois de entregar algumas páginas aos seus editores, começa a ter flashes da noite anterior e percebe que, além de um visor de telemóvel rachado, tem nódoas negras espalhadas pelas pernas e uma ferida na cabeça. Quando percebe que pode ter sido violada, Bella começa a pôr tudo em causa.A série, que tem um tom cómico, é na verdade um drama sobre a forma o consentimento sexual e a forma como, hoje, a liberdade da mulher e a sua vontade de explorar a levam, tantas vezes, ao lugar de vítima.Veja aqui o trailer: