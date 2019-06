Zachary Quinto em NOS4A2

Zachary Quinto está num quarto em Lisboa. Começamos a conversa com um quebrar de gelo pouco educado: "Está cansado?" Quinto encontra-se há algumas semanas a promover NOS4A2, que estreia em Portugal a 3 de junho, às 22h10, no canal AMC.A pergunta vinha com uma armadilha, relacionada com o processo de envelhecimento da sua personagem e com o facto de passar muito tempo dentro de um carro. Mesmo assim, não foi o começo ideal. Mas Quinto é impecável: "Não, claro que não. Como é que poderia estar cansado disto?"Se o leitor já percebeu a ideia de um nome que parece código, com certeza que já se apercebeu que NOS4A2 quer dizer Nosferatu. A série desenvolvida por Jami O'Brien (Fear The Walking Dead e Hell On Wheels) adapta a criativa reinvenção da figura vampírica por Joe Hill no seu livro homónimo publicado em 2013.Este novo Nosferatu chama-se Charles Manx, passa a vida dentro de um carro, rapta crianças, alimenta-se das suas almas e depois leva-as para a terra que lhes prometeu: Christmasland. Uma visão muito distorcida de uma fantasia infantil. Do outro lado está Ashleigh Cummings, uma miúda com aspirações a artista que tem o poder sobrenatural de saber onde Charles Manx está.Soa a uma série de terror, mas NOS4A2 alimenta-se muito de Stranger Things e de American Horror Story. É fantástico embelezado: "Inicialmente recusei. Neste ponto da minha carreira tinha dúvidas se queria voltar a ser um vilão sobrenatural. Mas insistiram comigo, li seis guiões e eram ótimos, surpreendentes e excitantes. As personagens estavam bem desenhadas. E quanto mais falava do projeto a outras pessoas, mais facilmente me convencia de que seria um erro recusar isto… e depois li o livro, o livro é fantástico."Percebe-se a relutância de Zachary Quinto. É a cara de Spock nesta nova viagem de Star Trek mas antes disso teve papéis de vilão que marcaram a sua imagem, como o Sylar, em Heroes, e participou em duas das melhores temporadas de American Horror Story: "Tive boas oportunidades em televisão mas não fazia televisão há cinco anos. Os diferentes papéis que interpretei deram- -me alguma diversidade e experiências, mas os papéis que referes são marcos. Há papéis que te marcam para sempre e criam uma certa expectativa para um ator. As pessoas gostaram do Sylar e gostam quando eu interpreto esse tipo de personagens."Tanto Heroes como American Horror Story são séries pioneiras que viram o que estava a chegar: o universo de super-heróis e o embelezamento das histórias de terror. Torna-se inevitável perguntar a Quinto como vê agora esses papéis e se vê agora no papel de Charles Manx: "Atualmente há mais oportunidades para este género de programas serem vistos, muito graças às plataformas de streaming."Para concluir depois: "Gostei muito de trabalhar com a AMC e gosto de como trabalham. Prefiro que NOS4A2 tenha um episódio todas as semanas ao longo de dez semanas do que estar tudo disponível para ser consumido em dois dias. Assim é possível ao espectador ter uma experiência mais intensa e profunda com a série. Se pensares, o conceito de binging, relacionado com a comida, só tem conotações negativas."