Devils: a história de um prodígio da alta finança

O ator Alessandro Borghi deu nas vistas em "Suburra", a série-prequela do filme homónimo, sobre o crime organizado e a sua envolvência com a política em Roma. Em "Devils" o palco é todo seu. Porque o papel o exige e porque ele assim o quer.





O ator italiano de 33 anos conquista o espectador logo na primeira cena, com a ajuda de Patrick Dempsey. Mas já lá vamos. A primeira temporada desta coprodução francesa e italiana, disponível na HBO Portugal, conta uma história da alta finança, em Londres, num banco que tem ganho milhões com a crise financeira. Um tom muito próximo de "Billions" (a personagem de Dempsey è semelhante à de Damian Lewis), da Showtime, que estreou em 2016 e já vai na sua quinta temporada, facilitam muito a entrada em "Devils".Pouco une as duas séries além da alta finança, mas "Devils" aprendeu com "Billions" a abordar o tema para televisão e apresentar as suas personagens. E é aí que entra Alessandro Borghi e o seu Massimo Ruggero. Massimo é novo e tem um ar jovem para ter conseguido tanto em tão pouco tempo. É um prodígio que soube usar os seus talentos para saltar de um berço pobre, numa cidade piscatória, para uma casa com uma vista caríssima, no centro de Londres.

A série arranca com Dominic Morgan (Dempsey) a usar uma história de David Foster Wallace para explicar o mundo que aqueles predadores habitam. Usa a história para motivar e explicar o real valor de Massimo, que acabou de ganhar milhões para o banco onde trabalha, o NYL. É o tipo de coisa que costuma fazer com a sua equipa e que o estão a colocar na linha da frente para uma grande promoção no banco. Não é o único atrás dela e é essa corrida que desencadeia a intriga maior que se vai revelando em "Devils".

E ela chega rapidamente ao espetador. Na noite das celebrações é convidado para ir para um quarto de hotel, sem saber o que o espera. Lá dentro está uma call girl. Não é uma qualquer, é a sua ex-mulher, desaparecida há uns anos. Ela foge quando Ruggero a descobre e ele não tem oportunidade de saber o que ela está a fazer ali. Depressa percebe que alguém está a jogar com consigo e que o querem colocar num sítio onde será difícil sair.







O que resolve fazer? Lutar. Porque os sinais de que o andam a tramar começam a ser demais. Lutar contra um inimigo invisível mas que desconfia estar na sua estrutura. Primeiro é o seu oponente mais direto, mas depressa isso é descartado porque sai de cena e Massimo é apontado como principal suspeito. Será o seu mentor, Dominic Morgan? Ou alguém de fora e a conspiração é muito maior do que parece? É isso que ele e o espetador querem saber.

Ruggero vai defender-se como se sabe. Alia-se a uma blogger (Laia Costa) para o ajudar a colocar notícias da imprensa que o cubram nas suas movimentações e contrata o protegido (Malachi Kirby) de um antigo professor seu para conseguir a informação – legal ou ilegal – que mais ninguém consegue. E, claro, vai tentar atacar a sua empresa por dentro, como melhor sabe, nem que seja para descobrir para onde deve nadar.

O que torna Borghi numa estrela? É a personagem que veste: um herói suspeito num mundo de muita desconfiança. Contudo, é uma por quem se torce desde que é apresentada e do qual não se suspeita. Com a personagem vem a sua interpretação, confiante, poderosa, desafiante e frenética: torna as suas decisões certas e humanas, por mais cruéis que sejam. Encontrar balanço nisso é difícil, fazê-lo com a convicção de que se tem o mundo a seus pés, ainda mais. É coisa de estrela.