A paixão fácil das séries pela investigação criminal - veja-se a programação de canais como o AXN - nunca valorizou muito o potencial de fechar uma mão-cheia de pessoas entre quatro paredes, enquanto outras tantas ficam a analisar as suas reações e declarações de fora. Criminal passa-se na sala de interrogatório da polícia de quatro países - Espanha, Reino Unido, França e Alemanha - e prova que fechar pessoas em espaços para analisar as reações humanas não é pertence exclusivo do Big Brother.A produção da Netflix estreou na sexta-feira (20 de setembro), ficando disponíveis as primeiras temporadas destas quatro realizações da mesma ideia: Jim Field Smith (Reino Unido), Frédéric Mermoud (França), Oliver Hirschbiegel (Alemanha), Mariano Barroso (Espanha).A diversidade dentro da Europa implica diferentes estilos de interrogatório e procedimentos legais. É sempre, no entanto, a oposição direta à ideia dos interrogatórios que quebram burocracias da lei, abusivos e com força policial - vezes sem conta veiculados pelo imaginário norte-americano. Enquanto a mesma Netflix mostra uns anos 80 em Nova Iorque de prepotência e interrogatórios falseados em When They See Us, cria esta Europa contemporânea de investigadores com sentido de justiça, compreensão e capazes de ler e interpretar as fragilidades do género humano.Também enganam aqueles que interrogam: fingem ser pais ou ter irmãos para criarem empatia com os interrogados, forjam mandados para para criar um teatro dentro da sala . mas tudo a bem da verdade e da justiça.Além do jogo que põe alguém a falar e que atenta em todos os sinais - o que fazem as mãos, que palavras são usadas com que atitude corporal -, há o orgulho do inspetor. As substituições são como uma troca de jogadores entre os que estão de banco, ansiosos por correr e marcar, e os que dentro das quatro linhas não estão a saber ler o jogo e usar a tática certa.Do outro lado do vidro, estudam-se as pessoas que, em Criminal, importam mais do que o crime - é inevitável empatizar com elas. Quem está a dar canal, quem está a ser lá dentro o que é lá fora? Só quem está na casa é que sabe.