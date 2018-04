Bruno Nogueira vai ter uma nova série feita de "material frágil"

Depois de Os Contemporâneos, Último a Sair, Odisseia e a recente Fugiram de Casa de Seus Pais, com Miguel Esteves Cardoso, Bruno de Nogueira apresenta Sara.





Bruno Nogueira é o autor de séries televisivas de culto como Os Contemporâneos ou Odisseia. Tem também sido presença regular no em palco onde actuou em peças como A Conquista do Pólo Sul ou Actores. E continua a ter um programa diário na rádio: Mata-Bicho, feito a meias com o colaborador de mais de uma década, João Quadros. Agora atirou-se a uma nova série televisiva, Sara, e já tem data marcada para a estreia.



Avesso a fazer anúncios antes de terminados os preparos para o projecto, Bruno Nogueira avisou hoje que tinha um novo projecto na calha, através da sua conta de Instagram: "Há cerca de 3 anos surgiu-me a ideia de escrever uma série sobre uma actriz de cinema que era sempre convidada para papéis dramáticos e intensos. Um dia cansava-se de chorar. Decidia largar o que tinha como certo e experimentar o mundo da novela, das redes sociais e daquilo que (supostamente) a tornaria mais leve na vida e na profissão".



Segundo Nogueira, 36 anos, para o papel principal teve sempre na ideia a actriz Beatriz Batarda, com quem é casado. "O papel foi desde sempre pensado para a bela Beatriz Batarda, por tudo e mais alguma coisa", explica o humorista.



Mas Bruno Nogueira não esteve sozinho na concepção deste projecto. A ele juntaram-se o realizador Marco Martins (Alice, São Jorge) - com quem trabalhou recentemente na peça Actores - e o escritor Ricardo Adolfo (Mizé - Antes Galdéria do que Normal e Remediada e autor do guião de S. Jorge).





Recentmente, Bruno Nogueira esteve envolvido na série Fugiram de Casa de Seus Pais, onde discutia temas do quotidiano com Miguel Esteves Cardoso.

Ao todo serão oito episódios que, segundo Bruno Nogueira, o "deixam muito orgulhoso" e que têm no elenco Albano Jerónimo, Beatriz Batarda, Bruno Nogueira, Cristovão Campos, José Raposo, Miguel Guilherme, Nuno Lopes, Rita Blanco e Tonan Quito.A estreia dos três primeiros episódios está marcada para 3 de Maio, no festival Indie Lisboa e os restantes devem estrear em Outubro, na RTP."Tomem bem conta do que está por vir, que é material frágil", termina o humorista.