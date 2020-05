Bebop em família: The Eddy na Netflix

O primeiro episódio é magnífico. Elliot Udo (André Holland, de The Knick de Steven Soderbergh e Moonlight de Barry Jenkins), músico de grande talento cuja vida e carreira foram mutiladas pela morte do filho pequeno, luta para manter aberto o clube de jazz em Paris que partilha com Farid (Tahar Rahim, de Um Profeta de Michel Audiard e O Passado de Ashgar Farhadi), trompetista bonacheirão que poderá ter mais segredos do que se supõe. Julie (Amandla Stenberg, vedeta teen norte-americana que já foi capa da Time), a filha inquieta e revoltada de Elliot – houve problemas em Nova Iorque com a mãe e, sobretudo, o padrasto – chega para uma breve temporada em França, e há traficantes russos de bebidas a causar problemas por falta de pagamento. Este é o cenário íntimo das personagens mas Chazelle, o prodígio que se tornou o mais jovem realizador de sempre a arrebatar o Óscar de Melhor Realizador aos 32 anos, injeta a intriga relativamente convencional de um contagiante desprendimento jazzístico.A câmara à mão, a fotografia de luz natural e o som ambiente – as canções são interpretadas em direto, isso nota-se e a atmosfera de conjunto agradece – conferem a The Eddy um naturalismo que qualquer jam session digna desse nome não desdenharia, afastando a primeira série assinada por Chazelle dos tiques olha-que-moderna-porém-respeitadora-das-tradições-é-esta-homenagem-aos-musicais-da-idade-de-oiro que afligia largos trechos de La La Land.O amor pelo ritmo, e a fusão harmoniosa dos sons da banda sonora com o beat da escala dramática, fazem lembrar a obra de estreia, Whiplash – Nos Limites, como se esta fosse reinterpretada pelo Bertrand Tavernier de Round Midnight, onde outro exilado norte-americano do jazz, Dale Turner (interpretado por um génio verídico da especialidade, Dexter Gordon) luta também com fantasmas pessoais na Cidade-Luz.A história dos desterrados do jazz em Paris é quase tão antiga como a própria arte, e Chazelle, que dirige os primeiros dois episódios (os restantes são realizados por Houda Benyamina, Laila Marrakchi e o veterano da televisão Alan Poul), aproveita-se dela para acrescentar camadas de verosimilhança à história do artista reticente e fora de água – Elliot compõe a conta-gotas e persiste em não voltar ao piano.Porém, é a liberdade de tom e forma, como se Honoré, Mia Hansen-Love e o Eastwood de Bird tivessem preenchido a lista de visionamentos de Chazelle nos últimos meses, que transforma o piloto de The Eddy num triunfo. Acresce ao encanto do improviso (trata-se da melhor série para fanáticos de jazz em anos) um grupo de atores com forte experiência musical nos papéis dos elementos da banda-residente do clube: desde logo Randy Kerber, o autor da maioria dos temas, nomeado a Óscares (A Cor Púrpura, em parceria com Quincy Jones) e Grammies (a cover de Over the Rainbow por Barbra Streisand), um teclista e orquestrador de carreira notável no cinema e que já trabalhara com Sinatra, Ray Charles, Leonard Cohen ou Rickie Lee Jones; mas também a esplêndida Joanna Kulig (inolvidável no Cold War de Pawlikowski) como Maja, a vocalista, e Ludovic Louis (trompete), Jowee Omicil (saxofone) ou a baterista croata Lada Obradovic.Aos quarenta minutos do episódio-piloto, Chazelle comete mesmo a proeza de eliminar um dos protagonistas, redobrando a emoção e o voo melódico até aos derradeiros minutos. É pena que, logo no segundo dos oito capítulos, o nível abrande e quebre, quase resvalando na banalidade - Julie, em crise de crescimento e identidade mil vezes digeridas em sagas televisivas, corta o ténue fio do relacionamento com o pai, balbuciando estupidez adolescente pela noite na cidade.A escrita de Jack Thorne (His Dark Materials, Os Aeronautas, The Virtues, Wonder – Encantador, tudo produtos de segunda linha) quase atraiçoará a performance de Chazelle, com o subplot policial a afastar-nos do incandescente lirismo do arranque. Continuar-se-á então longe dos altos voos do episódio de estreia. Ainda assim, The Eddy é mais do que aconselhável.Série, 8 episódiosDe Damien ChazelleCom André Holland e Joanna KuligEm streaming, na NetflixNota: 3 estrelas e meia