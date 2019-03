As próximas temporadas d'A Casa de Papel "são ainda melhores"

A garantia é de Enrique Arce, ou Arturo Román para os fãs da série espanhola. Em entrevista à SÁBADO, contou como esteve quase a recusar o papel que lhe deu fama mundial e recordou a mudança interior que o levou pelo caminho da literatura com o livro A Grandeza das Coisas sem Nome.

É conhecido praticamente em todo o mundo por causa de Arturo Román, o diretor da Casa da Moeda que é alvo do espetacular assalto relatado n'A Casa de Papel, mas em Espanha nada mudou na sua vida profissional. Internacionalmente, o sucesso de Arturito faz com que Enrique Arce seja convidado para papéis específicos em vez de correr atrás deles como antigamente. Foram os castings que o levaram a Londres, cidade onde viveu um momento transformador e acabou por se dedicar à literatura. Foi em solo britânico que nasceu A Grandeza das Coisas sem Nome, editado em Portugal pela Esfera dos Livros – o livro conta a história de um ator da Broadway que atravessa uma série de dificuldades. Samuel, o protagonista, tem muito de Arce, que trocou a advocacia pelas artes dramáticas e só "encontrou o que procurava quando já não estava à procura".



A Grandeza das Coisas sem Nome nasce de um momento pessoal complicado. Em 2013, trabalhou apenas 9 dias e decidiu ir para Londres - um ponto de viragem na sua vida…

A própria história do livro aborda essa questão: às vezes, bater no fundo é uma bênção. Disfarçado de mendigo podes reconhecer-te na multitude. Foi o que me aconteceu. Tinha uma carreira que corria bem, mas não era feliz. A crise no setor audiovisual e teatral, em Espanha, obrigou-me também a procurar outras alternativas e Londres pareceu-me uma boa oportunidade. Ia gravar um filme com Pierce Brosnan [ndr: Um Grande Salto], um papel pequeno. A diretora do casting desafiou-me a ficar por lá uns tempos para testar o mercado.



Como correu essa experiência?

O início foi muito complicado. Agora, há distância, foi uma bênção. Mas lá, só me fazia uma pergunta: "O que estou aqui a fazer?". Não tinha carreira, não tinha trabalho, não tinha dinheiro. Economicamente, estava muito mal, estava também um bocadinho deprimido. Mas esta solidão, ter todo o tempo do mundo, não ter barulho mental, nem nada que fazer, deram-me uma serenidade e uma paz que acabaram por se manifestar numa história que percebi que tinha que escrever. Ficou claro para mim que o meu propósito na vida era contar histórias na literatura, mais do que no cinema.



Há algum momento em Londres que considere fundamental para tudo o que viveu posteriormente?

Houve uma luta à porta de um bar, onde fiz um derrame ocular. O olho ficou preto durante meses, o que me inibia de procurar e fazer o meu trabalho. Não tinha vontade de regressar a Espanha porque a situação era complicada e também porque não queria que os meus pais vissem o que me tinha acontecido. Mas foi, reforço, uma bênção. Comecei a questionar muitas coisas da vida, a fazer-me muitas perguntas, que nunca tinha feito. Entrei numa espécie de curiosidade espiritual. Comecei a ler livros diferentes, a frequentar workshops diferentes sobre a amplitude da consciência e da espiritualidade. Tudo coisas que acabei por transportar para o meu livro. Foi um caminho paralelo, o de Samuel e o meu.



Sente que renasceu em Londres?

Completamente. Mais, sinto que morri e dessa morte na vida, da personalidade de antes, surgiu uma nova pessoa que queria viver de maneira diferente. Tinha chegado ao final de um caminho que não me levava a lugar algum.



Que caminho era esse?

Egoísta, de ambição desmedida, do ego. Tudo passava por chegar rápido não sei bem onde. Mas quando lá cheguei, percebi que o que tanto procurava não estava lá. Foi como um estalo na cara [ndr: gesto que faz mesmo]: "tenho 40 anos. Se não está aqui, onde está? Onde tenho que procurar?". Percebi que não estava fora de mim, que estava dentro. Comecei a fazer perguntas e as respostas surgiram... Senti que tinha responsabilidade de contar estas coisas que estava a descobrir e encontrei essa possibilidade na literatura.





Sim! De facto, em Espanha, muita gente considera-o um livro muito curativo. Recebo muitas mensagens, críticas onde se diz que é um livro que não deixa as pessoas indiferentes. Aborda temas muito profundos, a muitos níveis. A história é inventada mas as perguntas são as mesmas que eu fiz e as conclusões são aquelas a que cheguei. As pessoas que estão numa situação difícil podem encontrar ali essas respostas.Estamos sempre a tempo de mudar as coisas que não correm bem, para nos alinharmos com o nosso propósito de vida. Só tens que fazer as perguntas correctas, ter a capacidade de ser maleável e de não dar nada por garantido. A felicidade é um produto da serenidade de espírito e das coisas que não têm polaridade. A felicidade é polar - tem um oposto. Mas as coisas que não têm nome não têm polaridade, são estáticas, são absolutas. São as coisas que me preocupam agora. Conhecer e chegar lá. Viver desta maneira.Estou mais em paz, que é um sentimento mais duradouro e profundo que a felicidade. Não me interessa muito a felicidade.Depois de escrever a primeira versão, parei muito. Na altura, eram 500 e tal páginas. Depois, veio o trabalho de edição. O Word diz-me que trabalhei mil horas, durante dois anos - com tempos em que não lhe toquei.É um ator, de média idade, que não era feliz profissionalmente. Tinha a vida muito desestruturada, tal como ele, e estava perturbado internamente: era um vulcão de emoções. Tinha muita dificuldade também em perdoar-se a si mesmo. Eu vivi tudo isso quando comecei a escrever....Sempre tive capacidade para as letras, escrevia-a poesia quando era muito miúdo. Deixei e voltei a encontrar as letras num momento da minha vida em que eu precisava que a criatividade saísse por algum lado. E como não podia sair como ator... Agora, é como ter dois amores: a literatura e a interpretação. Esta última traz mais responsabilidade, mas a satisfação de contar histórias através da literatura é maior.Seguramente! Não sei quando ou em que circunstancias mas vai acontecer. É uma porta que abri para não se fechar.Já depois de ter escrito o livro, continuava em Londres e surgiu a oportunidade de participar numa série americana chamada Knightfall, sobre os cavaleiros templários. Era uma superprodução, fiquei em Praga, na República Checa, por seis meses e o meu desejo era depois seguir para Hollywood, Los Angeles, e testar a minha sorte por lá. Mas antes do Natal, o meu agente ligou-me a dizer-me para ir fazer um casting para uma série nova espanhola. Eu disse que não queria fazer e ele disse-me que era do Álex Pina.Eu disse novamente que não, que se fosse espanhola não queria e que me ia embora. Mas ele convenceu-o a fazer o casting e eu cedi e fui já com o intuito de dizer que não. Posteriormente, o meu agente liga-me a dizer que gostaram de mim e que queriam que eu fizesse a personagem e eu voltei a dizer que não.Disseram-me que a minha personagem durava apenas seis episódios. Mas durante as gravações, o Alex disse-me que o Arturo lhes estava a dar um tremendo gozo, que os fazia rir muito e perguntou-me se eu gostaria que a personagem continuasse em vez de ser morta. "Porque não? Já estou aqui, vou-me embora depois". Mas estive muito perto de dizer que não.Ele é muito engraçado. Foi o papel mais fácil da minha carreira, não fiz nenhum trabalho sobre a personalidade dele. Cada coisa exagerada que eu fazia funcionava e pediam-me sempre mais. Converti-me num palhaço. Mas não trabalhei tanto no personagem do Arturo como noutros personagens da minha carreira.Há um lado de gratidão, mas também é um pouco cansativo. Principalmente em alguns países onde não é possível andar na rua. É demasiada atenção, barulho... Brasil, Argentina, Turquia, Itália, França... pode ser muito maluco. De repente, já não és anónimo em lugar nenhum do mundo.É como andar à procura de algo que só se materializa quando deixas de ter vontade, quando já não querias, quando estavas bem. É incrível. Fez parte dessa transformação interior também, dessa viagem.É a pergunta do milhão de euros. Não sei porque funcionou e de repente se tornou um sucesso. Em Espanha, foi um fracasso total. Talvez porque agora queiramos uma maneira diferente de ver televisão. As tv's generalistas - como o caso da Antena 3 que transmitiu a série em Espanha - dão demasiada publicidade, o que para a ação, há apenas um episódio por semana. As pessoas não querem ver televisão assim, principalmente esse tipo de séries que são adrenalina pura. Querem ver seis episódios seguidos. Quando saiu na Netflix, tudo mudou.Muito, ninguém esperava isto, depois do fracasso em Espanha. "Comprou a Netflix? Okay, alguém no mundo verá. Mas não 200 milhões de pessoas…Estamos a gravar a terceira e quarta temporada. Não posso falar sobre a série, mas o que aí vem é bom.Não! Completamente. Disso posso falar - na minha humilde opinião, é ainda melhor. E não trai, complementa.Acho que não. Fiz vários trabalhos depois, quatro ou cinco, como o Terminator 6, completamente diferentes: comédia, personagens bons, maus, doidos... Claro que as pessoas na rua dizem "Arturito, Arturito", mas não creio que condicione a minha carreira daqui para a frente.Não! Em Espanha, conhecem-me mais por séries como Os jornalistas e Físico-Química, por exemplo.... No resto do mundo, sou solicitado para fazer mais personagens, por quantidades muito maiores de dinheiro. Em Espanha, oferecem-me o mesmo, não se passou nada.Foi quando fiz uma peça de teatro juvenil, em Valência, numa altura em que ainda estava a estudar. Quando foi a estreia, senti que tinha chegado a casa - que aquele era o meu futuro. Pouco tempo depois, parei a faculdade e fui para Nova Iorque estudar. Sabia que tinha um objetivo e que a minha profissão seria a interpretação.Ganhei num concurso de televisão algum dinheiro, que não foi suficiente ao contrário do que pensava, mas os meus pais ajudaram-me sempre. Fiquei em Nova Iorque quatro anos. Foi uma época maravilhosa. Comecei a fazer teatro lá, reportório espanhol... Hei-de voltar ao teatro. Gosto muito. Tive que deixar de fazer porque exige muito tempo - e paga pouco - e a conseguir viajar por em muitas cidades e agora não o posso fazer.Ando de um lado para o outro. Agora, estou em Espanha por causa da divulgação do livro e das gravações d'A Casa de Papel mas tenho visto que me permite trabalhar na América.Foi quando vim fazer um filme do Leonel Vieira, em 2007, o Arte de Roubar. Gostei muito da sonoridade da língua, prestei muita atenção à maneira das pessoas falarem. Depois, namorei uma rapariga portuguesa e, apesar de falarmos mais em inglês, falava-se um bocadinho de português. Criei uma afinidade com a língua, o País... Ouvia muito fado, Amália sobretudo! Andava muito por Alfama, nos restaurantes. Tenho muito ouvido para línguas, aprendo muito rápido.Gostaria muito de fazer um filme, por exemplo, um personagem que falasse português.A estreia do Exterminador Implacável 6, um filme do James Cameron. Muito provavelmente, a minha carreira vai seguir nos EUA. Tenho dois projetos em vista. Um com a Emilia Clarke, da Guerra dos Tronos, um filme muito bom, gostei muito do guião. O bom d'A Casa de Papel é que agora os diretores, que gostam muito do Arturo e da série, me contactam para fazer determinado personagem.Não, não! Tenho uma ideia, uma semente, uma história muito triste, mas cheia de esperança, de duas pessoas doentes terminais que se apaixonam.