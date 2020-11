The Queen’s Gambit, a nova série da fornada de novembro da Netflix, consegue tornar o xadrez sexy. Imaginam a dimensão da proeza? O xadrez é um jogo com pelo menos 1.400 anos, originário da Índia (descende do chaturanga, um jogo de estratégia que parece ser a raiz comum da maioria dos jogos orientais de tabuleiro dignos de nota). Joga-se num tabuleiro preto e branco com 64 casas, distribuídas em 8x8, terá chegado à Europa através da Pérsia por volta do século IX, as suas regras contemporâneas foram plasmadas no século XIX e é, esmagadoramente, um jogo de homens.Kate Harmon (Anya Taylor-Joy) é a protagonista da série e surge como um corte epistemológico na cultura patriarcal do jogo dos jogos: órfã aos 8 anos - a mãe, entre a insurreição sufragista e a loucura rural, deseducou-a em rulotes e trailer parks até morrer num acidente de automóvel -, enviada para um orfanato sem terrores (e clichés) dickensianos, Beth vicia-se em analgésicos aos 9 e, aos 10, está a ganhar campeonatos regionais a grandes-mestres da modalidade (o mentor é Mr. Shaibel, zelador do edifício, em cuja cave ensinará as bases do jogo ao feminino milagre).Encontrando refúgio em casa de Alma Wheatley (Marielle Heller), que começa a emborcar cocktails à alvorada para fugir à indiferença e, depois, ao abandono do marido, Beth aliar-se-á à mãe adotiva num périplo de triunfos precoces e desilusões contundentes, enquanto cresce à velocidade do seu fulminante raciocínio.A némesis de Beth será o soviético Vasily Borgov (o ator polaco Marcin Dorocinski), bloco de gelo refrigerado atrás da Cortina de Ferro e espécie de cruzamento de Boris Spassky com Anatoly Karpov. Se Borgov é um ciborgue da perfeição, Beth é toda instinto e rasgo, como se os restos mortais de Bobby Fischer fossem agitados numa centrifugadora de feitiçaria com o desplante enérgico de Garry Kasparov, e do espasmo resultasse um prodígio de saias.Saído da mente do versatilíssimo Scott Frank - tanto navega na ficção científica do Relatório Minoritário de Spielberg, ou empresta tragédia a super-heróis em Logan de James Mangold, como nos oferece a melhor série de western da última década, Godless - e da pena adormecida de Allan Scott (o autor do guião de Aquele Inverno em Veneza de Nicolas Roeg não trabalhava há 20 anos), The Queen’s Gambit é, sobretudo, a explosão do talento aparentemente ilimitado de Anya Taylor-Joy.Com 24 anos, sangue argentino (a atriz poderia ser a tradução sinuosa do Libertango de Piazzola no remix de Grace Jones), ascendência africana e escocesa e olhos de peixe doirado prestes a devorar-nos, Anya empresta uma frescura inesperada a todos os gestos, um supercérebro com sorriso de criança reguila e corpo de pin-up em dieta paleo.Coadjuvada pela fluidez clássica das escolhas de Scott Frank, que também realiza, é ela a transformar o xadrez num jogo erótico de egos e apetites, marcando a moda das épocas que atravessa - Anya foi modelo e sabe usar um vestido como poucas - em forma de catálogo vintage dos sixties.Em cinco anos - será o sortilégio do Ypsílon? -, Anya já estilhaçou A Bruxa de Robert Eggers, Morgan de Luke Scott (onde era uma androide de meter medo), Thoroughbreds de Cory Finley e uma versão gourmet da Emma de Jane Austen.Menina marota de faca Chanel na algibeira, prepara-se agora para protagonizar a prequela de Mad Max: Fury Road, como uma Imperator Furiosa em tempos de treino rumo ao apocalipse. Quem melhor do que ela para (re)encarnar Charlize Theron? Anya Taylor-Joy é um delírio e vai ser uma superestrela.