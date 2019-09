Agora as estreias nunca param

A terceira temporada de A Casa de Papel chegou em julho

No caso de ser um ávido consumidor de séries, é possível que tenha reparado que setembro passou a ser um mês igual aos outros. Com a chegada das plataformas de streaming – Netflix, HBO e Amazon –, as estreias não param. O mercado é global, acessível em qualquer ecrã. Não há estações do ano, há estreias, estreias e estreias. As séries já não voltam no outono, agora estão connosco todo o ano. E neste verão aconteceram algumas estreias imperdíveis.The Boys, no serviço Prime Video da Amazon, foi a grande estreia do verão. Chegou no momento certo, após o final de um ciclo da Marvel e dos seus Os Vingadores, mostrando um mundo onde os super-heróis são matéria comerciável e pouco recomendável. É a prova de que a Amazon está mesmo a sério neste jogo. Boas notícias, principalmente quando há dias foi anunciado um acordo entre a Amazon e a Altice que vai tornar o serviço mais visível em Portugal.Há três semanas a nova criação de Danny McBride chegou à HBO: The Righteous Gemstones. Um retrato da América como só McBride sabe fazer. Com os olhos na produção nórdica, a HBO lançou a sua primeira produção norueguesa a 21 de agosto: Beforeigners faz o gosto a todos os amantes de ficção científica.Ainda na HBO, Our Boys é uma excelente produção israelita e norte-americana em volta dos confrontos em Gaza em 2014.Às novas temporadas de Stranger Things, Black Mirror e a A Casa de Papel. Mas em julho também aconteceu o final de Orange Is The New Black na Netflix e, no mês anterior, assistiu-se à última produção do universo Marvel na Netflix, com a terceira temporada da magnífica Jessica Jones.



Ficou sem saber o que ver depois de Chernobyl na HBO? A segunda temporada de Dark foi, estranhamente, um bom complemento a isso. A terceira temporada de Glow, uma série inspirada numa liga de wrestling feminino que existiu durante os anos 1980, e voltou a lembrar porque é que esta é a série de humor que deveríamos estar a ver: oferece um toque único entre nostalgia e preconceito e mostra com exuberância como se trata um tema complexo que é completamente desajustado a um mundo pós-me too.



Farto de Netflix? Nada a fazer, a segunda temporada de Mindhunter estreou em meados de agosto. Caso não saiba: é uma ótima ficção sobre assassinos em série. Na HBO houve o final de Divorce, com Sarah Jessica Parker a esforçar-se a dizer que há vida para lá de O Sexo e a Cidade e a segunda temporada de Succession, sobre conglomerados de média (e uma família fictícia que gere um deles).



E ficámos a saber mais sobre…



Jesus Gil y Gil. Nos primeiros momentos de O Pioneiro vem logo à memória as muitas parecenças entre Gil y Gil (o político que também foi presidente do Atlético de Madrid) e Donald Trump. Gil y Gil é produto de uma época, uma época em que o populismo dos políticos não era diferente dos de agora e que sobrevivia graças a alguma condescendência. Os quatro episódios disponíveis na HBO oferecem muito alimento para se pensar sobre o passado recente e este presente que está a virar para as "extremas".

Não resiste a teorias da conspiração e jogos de influências? The Family (Netflix) tem os elementos todos e usa muitas fotografias para dizer que fulano e sicrano estiveram em lugar Y no dia X.