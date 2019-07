A atriz Itziar Ituño fotografada num hotel de luxo em Lisboa

A história sobre "o" Professor que queria fazer um assalto perfeito, sem vítimas (a ideia era entrar na Casa da Moeda e imprimir 2,4 mil milhões de euros) fez de La Casa de Papel a série de língua não inglesa mais vista do mundo . O sucesso começou por ser doméstico (produção espanhola, para consumo interno) mas explodiu quando a Netflix a comprou e a adicionou ao seu catálogo. A terceira temporada estreia a 19 de julho e traz uma novidade: Itziar Ituño, a atriz que faz de inspetora Raquel Murillo, junta-se aos assaltantes. O seu novo nome de código? Lisboa.Foi quando comecei a ler o novo guião, em setembro ou outubro de 2018, e foi uma surpresa agradável. Aliás, foram várias: saber que a série continuaria, que contavam comigo e, depois, que Raquel Murillo se juntaria ao gangue...Gostava que a Raquel Murillo fosse feliz nalgum canto longínquo do mundo, que passasse o tempo a pescar na Amazónia ou nalguma ilha perdida.Para começar, deparar-me-ia com uma enorme contradição. Acredito na redistribuição de bens e rendimentos, mas vivemos numa sociedade injusta: em todo o mundo há gente a morrer à fome e quem acumule riqueza. Então, transformar-me em alguém a acumular, sabendo da pobreza noutros lugares... [respira fundo] , seria uma contradição demasiado grande. Procuraria uma maneira de partilhar o que tenho com quem mais precisa, porque feliz já eu sou.O Instagram é a minha única rede social. Foi aí que dei conta, quando num instante passei de mil e tal seguidores para 100 mil [hoje tem 1,1 milhões]. E comentava com os outros atores do elenco, porque se passava o mesmo com eles: "Mas o que está a acontecer? A cada cinco minutos tenho mais mil seguidores!"Costumo viajar muito para a América do Sul. Estava na selva amazónica na altura das praias fluviais, em época balnear. Era domingo, estava a ir de barco para uma praia e oiço: "Raquel Murillo?! Não posso crer!" E eu também não podia acreditar que estava a ser reconhecida no outro lado do mundo. Também em Lima, no Peru, me aconteceu algo parecido. Até na minha própria cidade, em Basauri, perto de Bilbau, no País Basco.Vou dar a resposta da Alba Flores [a Nairobi de Casa de Papel]. Ela tem a teoria de que isto é como uma partida de futebol com duas equipas - de um lado os vermelhos, liderados pelo Professor, do outro os azul-escuros, chefiados pela Raquel Murillo - porque o público na Europa é muito "futeboleiro"... e a série trabalha muito as cores, tem um lado muito visual, com os uniformes vermelhos e as máscaras de Salvador Dalí, que, ao mesmo tempo, lembra um pouco os Anonymous e os hackers. Mas para mim o que tem mais peso é a história; querer assaltar a Casa da Moeda para imprimir dinheiro pareceu-me uma bela ideia.As pessoas de onde vivo estariam com os assaltantes... [ri-se]. Mas creio que também em Madrid a grande maioria das pessoas alinharia.Fizeram-se episódios mais curtos para a Netflix. Não sei ao certo se haverá algum episódio extra, porque há de facto diferenças na montagem, mas creio que são mínimas...A anterior, filmada em 2016 ou 2017, tinha um ritmo muito mais rápido. E claro que, como era preciso filmar episódios semanais, havia mais pressão. Começámos um pouco antes da estreia e tínhamos uma "almofada" de três episódios. A pressão era enorme porque a cada semana havia um episódio novo, por isso filmámos de forma mais apressada. Agora não, desta vez tivemos mais tempo e houve um cuidado maior da produção. Pudemos trabalhar melhor as coisas.Isso, creio que funciona do mesmo modo. A trama vai mudando ao ponto de nem nós sabermos como é que a série vai terminar para as nossas personagens. Não é uma história fechada, está viva.Na verdade, como estamos a filmar tudo de seguida, não sou capaz de distinguir o que filmei para uma e o que filmei para a outra, mas a história que agora começa só termina no fim da quarta.