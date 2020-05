A intimidade de Michelle Obama em Becoming, o novo documentário da Netflix

Foi um segredo bem guardado durante muito tempo, até que a própria Michelle Obama resolveu soltar a bomba cá para fora na semana passada, em comunicado, quando anunciou a estreia de Becoming na Netflix. Esta não é a primeira vez que a plataforma de streaming e o casal Obama se encontram num documentário, eles que produziram em 2019, através da sua produtora Higher Ground, American Factory, retrato da desigualdade de classes no contexto da recuperação de uma antiga fábrica da General Motors pelas mãos de um grupo chinês, e que arrecadou o Óscar de Melhor Documentário na cerimónia deste ano.

Becoming, embora óbvio no seu statement político, é um documentário diferente, que explora a intimidade de Michelle Obama e acompanha a ex-primeira dama durante a digressão por 34 cidades de promoção do seu livro de memórias com o mesmo nome. "Apenas eu, sem filtros, pela primeira vez", promete no trailer, um excerto ao som de "Girl on Fire", de Alicia Keys, em que vemos Michelle a falar das suas raízes fundadas no sul de Chicago, "algo que diz muito sobre mim", dos tempos em que cresceu num típico bairro de classe operária, onde se ouvia boa música e se faziam bons barbecues, e das palestras e conversas que protagonizou junto de inúmeras audiências, convocando cada jovem a mudar o mundo.



É aliás a importância da partilha de histórias pessoais que Michelle reforça numa mensagem publicada nas suas redes sociais, em que agradece a todos os que se cruzaram na sua vida ao longo dos anos e que a inspiraram e deram força para ela própria traçar o seu caminho: "o meu percurso ensinou-me que se nos mantivermos abertos, se partilharmos o que é importante para nós e se ouvirmos com atenção o que os outros nos têm para contar, conseguimos encontrar a nossa força e a nossa comunidade".

O documentário de 89 minutos é assinado por Nadia Hallgren, realizadora natural de Nova Iorque elogiada por Michelle Obama como um talento raro, "alguém cuja inteligência e compaixão pelos outros transparece em cada plano que filma".

Paralelamente, o casal Obama já está a trabalhar noutro projeto em pareceria com a Netflix e com os Irmãos Russo, na adaptação do romance Exit West, da autoria do escritor paquistanês Mohsin Hamid, e que terá como protagonizado o ator Riz Ahmed.