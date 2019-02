A HBO entrou no ringue com a Netflix. E agora?

Desde o dia 11, quase todo o repertório da HBO - mais de 4.500 títulos que incluem ainda talkshows, comédia stand-up, programas infantis e até conteúdos de outras produtoras - está disponível em Portugal através do seu serviço de streaming, com um custo mensal de €4,99 que permite associar até cinco dispositivos diferentes e ver duas transmissões independentes em simultâneo.



O acesso faz-se através de computador, tablet, smartphone ou através de uma app na box da televisão - esta opção só para clientes da Vodafone, que durante os próximos dois anos tem um contrato de exclusividade que faz dela a única operadora a disponibilizar os serviços da HBO em Portugal.



Além das mais recentes temporadas de séries que não vimos em 2018, como a segunda de The Deuce e as terceiras de True Detective, Crashing e High Maintenance (as temporadas de estreia foram transmitidas pelo TVSéries enquanto vigorou a parceria que fez deste canal a casa da HBO em Portugal), há também séries que nunca estrearam no nosso País, como Sharp Objects, Succession, A Amiga Genial ou os talkshows Real Time With Bill Maher e Last Week Tonight with John Oliver.



Quanto às novidades, o calendário televisivo de 2019 promete ficar marcado pelas estreias de Chernobyl (minissérie sobre o desastre nuclear de 1986), Watchmen (inspirado na novela gráfica de Alan Moore) e Lovecraft Country (do realizador de Foge!, Jordan Peel) e, claro, pela temporada final de A Guerra dos Tronos, que arranca a 15 de abril, às duas da madrugada.



Com a distribuição de conteúdos pela Internet a ganhar um peso cada vez maior face ao declínio da televisão tradicional, a guerra das audiências deu lugar à guerra das subscrições. A receita para vencer passa por ter conteúdos exclusivos em quantidade e qualidade suficientes para as assinaturas continuarem a ser renovadas a cada mês. Assim, de um lado do ringue teríamos o selo de qualidade da HBO e do outro a quantidade quase imensurável de produções da Netflix, que só neste ano pretende investir mais de 11 mil milhões de euros em conteúdos originais.



Segundo uma estimativa da publicação Business Insider, a Netflix estreou 2.392 horas de conteúdos originais em 2018 contra 500 horas de material original da HBO. Se, na quantidade, a Netflix lidera, a última edição dos prémios Emmy mostrou que também no prestígio o gigante do streaming vai bem lançado: pela primeira vez as séries da Netflix conquistaram tantas distinções quanto as da HBO.



Já no que à realidade portuguesa diz respeito, é pouco provável que a HBO faça mossa à Netflix. A custar €4,99 por mês (e com a possibilidade de duas pessoas partilharem a password) contra o equivalente na Netflix de €13,99, mais depressa a HBO se torna um complemento do que um rival - na hora de reduzir despesa, o mais provável é que a fava calhe ao pacote de canais premium TVCine & Séries (€10/ mês).

"Nós competimos (e perdemos) mais com o Fortnite do que com a HBO", afirmou a Netflix em janeiro, em carta aos acionistas a acompanhar a divulgação dos resultados trimestrais da empresa. É um tipo de comentário quase jocoso, desdenhando o adversário, que se esperaria ouvir na conferência de imprensa de um lutador de boxe antes de entrar no ringue. É que o Fortnite não é uma série, um canal, uma produtora ou um serviço de streaming, mas sim um videojogo - ainda que seja um dos grandes fenómenos de popularidade no que ao gaming diz respeito, não deixa de ser "apenas" um videojogo.Alheio a estas tricas está o ruído branco de um televisor a ser ligado num canal por sintonizar, antes de três letras cinzentas começarem a vislumbrar-se no ecrã, à medida que o fundo escurece e o ruído dá lugar a uma harmonia celeste - tudo isto em segundos. É o momento que antecede todas as séries, filmes e documentários da HBO e que é desde os anos 1990 um símbolo de qualidade televisiva: podemos não saber o que aí vem, mas a probabilidade de ser algo que valha a pena é elevada, ou não fosse a HBO responsável por dar ao mundo séries como Os Sopranos, The Wire, O Sexo e a Cidade, Sete Palmos de Terra, Sillicon Valley, Westworld, Calma, Larry!, Veep, Girls ou Big Little Lies, só para nomear algumas.